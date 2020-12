Tallisker & La Vision il singolo “Somewhere”

Tallisker divenne ossessionata dall’idea di incontrare e registrare con un suonatore di kamancheh. “Ho avuto la fortuna di trovare la persona perfetta per farlo a Teheran. Lui è Firooze Raeesdana. Ma non immaginavo allora che questo avrebbe dato vita al mio singolo “Somewhere”.

