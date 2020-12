SIB su procedura UE contro l’Italia concessioni demaniali

E’, infine, offensiva per l’ingerenza, del tutto irrituale, su aspetti di esclusiva competenza statale, come la redditività delle concessioni.

A tal proposito, giova ricordare che le sentenze della Corte sono vincolanti, oltre che per gli Stati, anche per la stessa Commissione.

“Ci riserviamo una valutazione più approfondita quando potremo leggere la richiesta di chiarimenti al Governo italiano da parte della Commissione europea sulla legge nr. 145/2018 – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del S.I.B. Sindacato Italiano balneari aderente a FIPE/Confcommercio – non possiamo non rilevare che il comunicato odierno che l’annuncia sia lacunoso, contraddittorio e offensivo”.