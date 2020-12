Blind vola alla finale di X Factor 2020

“…E mi hai dipinto il cuore di nero E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua Ma adesso tu mi hai dipinto di nero Già lo so, già lo so…”

Blind, dopo intense settimane tra inediti, cover, sfide, giudici e televoto, approda all’attesissima finale di X FACTOR 2020, in programma giovedì 10 dicembre su Sky Uno, TV8 e NOWTV. “Cuore Nero”, il singolo inedito di Blind, prodotto da Frenetik&Orang3 e scritto dallo stesso Blind, è già in radio e su tutte le piattaforme digitali.