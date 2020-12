Renato Zero “Settanta – volume tre” è disco d’oro

Share Facebook

“ZEROSETTANTA – VOLUME TRE”, il primo dei tre dischi di inediti che Renato Zero ha deciso di regalare e regalarsi per i suoi 70 anni, è stato certificato Disco d’Oro: un nuovo, monumentale record di vendite per l’altrettanto ambizioso progetto di Zero.

Un traguardo che consolida e certifica l’importantissimo riconoscimento già ottenuto con il primo posto nella classifica FIMI/Gfk per “ZEROSETTANTA – VOLUME DUE”, secondo capitolo della trilogia: Renato Zero è l’unico artista italiano ad aver raggiunto la vetta delle classifiche almeno una volta in ognuno degli ultimi sei decenni, scrivendo cosi un’altra preziosissima pagina della storia della musica italiana.

Zero ha superato, più di chiunque altro, i limiti della musica e della performance live senza mai scendere a compromessi: nello scenario della discografia liquida, tutto il progetto RENATOZEROSETTANTA conferma lo sguardo visionario e lungimirante di un artista in pieno fervore creativo. Il progetto è stato anche l’occasione per presentare i brani dei tre dischi in tv in forme differenti: in ogni apparizione televisiva Zero si è esibito per il pubblico con canzoni diverse tratte dagli album, sparigliando ancora una volta le tradizionali regole promozionali e attingendo a piene mani a questo vasto repertorio di quaranta brani inediti.