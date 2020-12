Cinzella Festival, l’edizione 2021

Share Facebook

Se lo scorso anno la parola d’ordine era resistere e trasformare il problema in opportunità, quest’anno il nostro sguardo sarà proiettato su un futuro che vogliamo conquistare a tutti i costi. Il nostro futuro si chiama libertà: dalla pandemia, dalla paura, dal disfattismo. Lavoriamo a un’idea di Cinzella Festival che sia esorcizzante e di buon auspicio. Faremo come se ad agosto potremo ballare e divertirci come facevamo prima della pandemia. Se il destino baro ci rimetterà i bastoni fra le ruote saremo sempre in tempo a tornare indietro e a correre ai soliti ripari, ormai lo sappiamo fare bene. La cosa più importante però è che questo fottutissimo virus non vincerà mai su Cinzella. Let’s rock.

(Michele Riondino)

L’associazione Culturale AFO6 – Convertitori di idee di Taranto, annuncia IDLES; i primi protagonisti del CINZELLA FESTIVAL, il festival come sempre dedicato a musica e cinema che si terrà dal 10 al 15 agosto a Grottaglie (TA), nell’incantevole e unico scenario delle Cave di Fantiano, per la direzione artistica dell’attore Michele Riondino. Dopo il successo dello scorso anno con Diodato, BSBE e Andrea Laszlo De Simone, dopo il clamore di Franz Ferdinand e Afterhours e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, Cinzella torna per la sua quinta edizione nell’estate 2021, all’insegna della sicurezza e del rispetto delle normative vigenti, e riprende la sua forma di festival che guarda alle più interessanti e chiacchierate realtà di livello nazionale e internazionale.

Il festival dedicherà come ogni anno una parte alle “immagini”, e una parte ai concerti dal vivo, dal 10 al 15 agosto. Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno come sempre talk, proiezioni, musica, guest d’eccezione che verranno annunciati nelle prossime settimane.

I primi ospiti internazionali non potevano che essere gli Idles. La band post-punk inglese ritornerà in Italia con questo esclusivo appuntamento il 15 agosto 2021 alle Cave di Fantiano di Grottaglie, per riproporre dal vivo il nuovo album Ultra Mono, uscito il 25 settembre per Partisan Records e che li ha consacrati al grande pubblico, facendo degli Idles una delle realtà più importanti, nuove e cool del panorama internazionale odierno.

Negli ultimi due anni gli IDLES hanno confermato le intenzioni e il successo del debut album BRUTALISM (2017, Balley Records) con il successivo JOY AS AN ACT OF RESISTANCE (2018, Partisan Records) e il relativo tour mondiale. Quella che per The Line Of The Best Fit era già dagli esordi “one of the most exciting British bands right now” è stata capace di andare oltre le aspettative di pubblico e critica, affermandosi come icone dello scenario punk internazionale. A Beatiful Thing: IDLES Live at Le Bataclan, uscito il 6 dicembre 2019, ha poi catturato le vibrazioni e l’atmosfera del loro concerto in un luogo altrettanto iconico: una gemma capace di impreziosire un percorso discografico già illuminante.

Registrato a Parigi e prodotto da Nick Launay (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire) e Adam ‘Atom’ Greenspan (Anna Calvi, Cut Copy), con l’aggiunta di ulteriori effetti di Kenny Beats (FKA Twigs, DaBaby, Vince Staples), il suono di Ultra Mono è stato costruito per catturare il feeling di un album hip hop. Attraverso le dodici tracce brutalmente rilevanti, la band raddoppia gli scherni al vetriolo e i commenti sociali presenti nei lavori passati affrontando temi di presenza attiva, inclusività, classe sociale, disuguaglianza di genere, nazionalismo, comunità e mascolinità tossica, che rimangono sempre più attuali. ‘Ultra Mono’ include la voce di Jehnny Beth (Savages), e i contributi di ospiti come Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds), David Yow, e Jamie Cullum.

I biglietti saranno in vendita solo su DICE.fm, piattaforma di ticketing e discovery inglese, ora anche in Italia.

Biglietto unico € 35 + d.p. https://link.dice.fm/4kQTtmCa3bb

Abbonamento € 70 + d.p. https://link.dice.fm/qPKz6wwa3bb