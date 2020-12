Sfera Ebbasta: uscito il brano inedito Famoso

Share Facebook

A distanza di quasi un mese dalla release dell’attesissimo disco uscito nel mondo per Island Records Sfera Ebbasta sorprende ancora una volta i fan pubblicando il brano inedito FAMOSO, title track dell’omonimo album dei record (già certificato platino).

È la traccia che esiste ma non esiste, spiega scherzando Sfera nel podcast disponibile su Spotify. Comparso nel film FAMOSO diretto da Pepsy Romanoff, e colonna sonora della pellicola, il brano non è mai stato pubblicato ufficialmente nel disco, alimentando la curiosità e l’interesse dei fan: FAMOSO ha un significato importante per Sfera, che per questo motivo ha deciso di riservargli uno spazio unico.

FAMOSO è la pagina più autentica del racconto di quel ragazzo che venendo dal nulla è riuscito a imporsi come il più rilevante fenomeno discografico italiano della storia recente. Lo stesso ragazzo che, partito dalla periferia milanese, si è preso il Paese e ora anche il mondo: dalle popolari fino all’essere popolare, “famoso” appunto. Un brano che racchiude le riflessioni su come in questi anni siano cambiate le cose e di come, con la vertiginosa ascesa, sia inevitabilmente mutata la percezione che gli altri avevano del fenomeno Sfera Ebbasta.

Prosegue nel frattempo la collezione di successi di Sfera Ebbasta. Il primo posto di BABY con J Balvin nella classifica settimanale FIMI/GfK e la recente certificazione Disco d’Oro di TIK TOK feat. Marracash e Gué Pequeno confermano e rafforzano i clamorosi risultati di FAMOSO, con cui Sfera ha bissato e sorpassato quelli ottenuti nel 2018 con Rockstar. Disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita, con i suoi 13 brani nelle prime 13 posizioni della classifica FIMI al debutto, e disco di platino alla prima rilevazione FIMI/GFK, FAMOSO rimane oggi ai vertici delle classifiche degli album più venduti ed è stato per due settimane consecutive nelle prime 30 posizioni della Top Album Globale di Spotify. In questa chart nella sua settimana di uscita FAMOSO è stato il quarto album più ascoltato nel mondo.

Disponibile su YouTube anche il video di Macarena featuring Offset, il primo di un artista italiano ad essere presentato in anteprima su Tik Tok. Nel videoclip, che ci trasporta in un universo animato oscuro e quasi distopico, ispirato alle atmosfere di Blade Runner, Sfera e Offset si muovono come giganti sopra ai grattacieli di una città, sui bassi del beat di London on da Track.