Vincitori del Premio Musica contro le mafie

E’ terminata con un enorme successo di pubblico connesso via streaming l’11^ edizione del Premio Musica contro le mafie. In diretta dal Teatro Rendano di Cosenza, con la conduzione di Ismaele La Vardera de “Le Iene”, il 20 dicembre scorso si è svolta la finalissima tra i 10 artisti emergenti selezionati su circa ottocento partecipanti da tutta Italia.

Donix, Joseph Foll, Marte, Davide Ambrogio Cobram, Emanuele Conte, Lucio Leoni, Daniele De Gregori, De Almeida e Alessandra Chiariello si sono esibiti in modalità differenti che hanno messo in luce anche la loro creatività e hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i 4 Giudici on Streaming: Dario Brunori, Gianni Maroccolo, Erica Mou e Gabriella Martinelli. Importante contributo alla scelta dei vincitori anche quello della Giuria “Generation Z”; migliaia i voti ricevuti dal pubblico online. La diretta ha ottenuto risultati strepitosi in termini di pubblico grazie anche alla rete di media partner che hanno rilanciato e condiviso l’evento.

Nella finale sono da sottolineare gli interventi del responsabile multimedia entertainment di Tim (Timmusic, Tim Vision, Tim Games) Andrea Fabiano “in un periodo come questo in cui le mafie hanno avuto ancora più occasioni di penetrare nelle vite di tanti, ritengo che sia fondamentale continuare a sostenere questa manifestazione e soprattutto non mollare e rilanciare perché la lotta alle mafie deve essere tra le priorità di questo paese”.

Don Luigi Ciotti in un momento di talk e approfondimento ha evidenziato come “Musica contro le mafie oppone da 11 anni, all’inerzia di vita e coscienza, il suo messaggio di speranza, il suo sogno di bellezza ed il suo impegno concreto per la vita di tutti…”

Dopo oltre due ore di live streaming il presidente e direttore artistico Gennaro de Rosa, dando appuntamento alla premiazione di marzo 2021 ha aggiunto – “Abbiamo raccolto la sfida lanciataci dagli eventi e abbiamo scoperto che lavorando costantemente, nonostante il periodo che stiamo vivendo, non solo si ottengono risultati importanti, ma si possono costruire le basi per un presente ed un futuro da protagonisti”.

Il risultato finale è il seguente:

1° Classificato – DAVIDE AMBROGIO

2° Classificato – De Almeida

Menzione Speciale Musica contro le mafie – Donix

Menzione Speciale su Segnalazione Club Tenco – Alessandra Chiariello

PREMIO “Once Upon a Star” TIMMUSIC – Joseph Foll

Premio “Primo Maggio Next” – Marte

Premio ACEP/UNEMIA – Daniele De Gregori

Premio Officine Buone – Cobram