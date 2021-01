Jean-Michel Jarre 75milioni di spettatori per il concerto di Capodanno

Share Facebook

Jean-Michel Jarre ci ha accompagnato nel nuovo anno con un concerto spettacolare in live streaming ambientato nel punto di riferimento planetario Notre-Dame de Paris.

Lo spettacolo dal vivo ha combinato le immagini del concerto in VR con una vera performance in studio dal vivo: la rivoluzionaria produzione ha fatto sì che molti spettatori si chiedesero quali parti fossero reali e quali virtuali!

Sino a questo momento il concerto è stato visto da 75 milioni di spettatori in tutto il mondo, riuniti attraverso molteplici piattaforme tra cui VR, VRChat, Oculus Venues, TV e radio nazionali ed internazionali, piattaforme di social media come Facebook, YouTube , Twitter, Weibo, Bilibili e Douyin. L’European Broadcasting Union (EBU) ha noltre reso disponibile l’evento gratuitamente ai propri partner in tutto il mondo. Ma, l’impressionante numero di spettatori continua a crescere dato che l’intero evento è disponibile online (link diretto a fondo pagina).

“Welcome To The Other Side” si è svolto a Capodanno, prodotto in collaborazione con VRrOOm, la città di Parigi e con il patrocinio dell’UNESCO, diventando l’evento ufficiale della mezzanotte francese ed il vero conto alla rovescia di Parigi. Jean-Michel Jarre si è esibito dal vivo dallo Studio Gabriel vicino alla cattedrale di Parigi, mentre il suo avatar suonava all’interno di una Notre-Dame virtuale. Il concerto della durata di 50 minuti, con brani tratti del più recente album Electronica, oltre a nuove versioni rielaborate dei suoi classici, Oxygène ed Equinoxe, ha dato al mondo uno sguardo virtuale all’interno del leggendario punto di riferimento parigino in modo futuristico e festoso.

L’audio del concerto è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale con il titolo WELCOME TO THE OTHER SIDE – LIVE

LINK: https://JMJ.lnk.to/WTTOSAW

Creato, progettato e prodotto in 3 mesi, il progetto ha riunito un team di cento artisti e tecnici che hanno ricreato virtualmente Notre-Dame de Paris ed hanno realizzato un capolavoro che unisse svariate tecnologie ed abilità. Per “Welcome to the Other Side”, la creatività visionaria di Jarre ha collaborato con i progettisti e gli sviluppatori di VRrOOm per la realizzazione di una pietra miliare che definirà i nuovi standard per l’intrattenimento musicale virtuale del futuro.