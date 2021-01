King Princess “Only Time Makes It Human”

Nel 2019 il suo album di debutto “Cheap Queen” è stato pubblicato da Zelig Records/Columbia Records, prestigiosa etichetta di Mark Ronson. King Princess si è esibita al “Saturday Night Live” e al “The Late Show with Sthepen Colbert”, e i suoi tour in Nord America ed Europa hanno registrato il tutto esaurito. L’artista si è esibita anche per famosi festival come Coachella, Glastonbury, Governors Ball, Bonnaroo e altri. Nel 2021 accompagnerà Harry Styles nelle tappe europee del suo tour mondiale.

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 8 gennaio “Only Times Makes It Uman”, il singolo della giovane artista americana prodigio KING PRINCESS. Il brano, che conta già 4 milioni di stream, è stato prodotto dall’artista insieme a Mike Malchicoff e co-prodotto da Mark Ronson.