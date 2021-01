Billie Eilish e Rosalia cantano insieme “Lo Vas A Olvidar”

Share Facebook

BILLIE EILISH, l’artista internazionale più apprezzata degli ultimi anni vincitrice di numerosi premi tra cui un lungo elenco di GRAMMY® Award, e ROSALÍA si sono ritrovate insieme per la prima volta per il brano “Lo Vas A Olvidar”.

Questa affascinante collaborazione è ora disponibile in tutti gli store digitali accompagnata da un video, diretto dal pluripremiato NABIL

Il brano fa parte della Colonna sono del nuovo episodio di EUPHORIA “Part 2: Jules” il secondo dei due episodi speciali che i creatori di Euphoria hanno realizzato per intrattenere i fan durante l’attesa della seconda stagione, rimandata a causa della pandemia.

La 19enne americana, vero e proprio fenomeno del pop mondiale, è entrata nella storia dei Grammy Awards di cui sarà protagonista anche quest’anno con 4 nomination per la canzone ‘everything i wanted’ (Song of the Year, Record of the Year, Best Pop Solo Performance) e il brano della Colonna sonora del prossimo episodio di James Bond ‘No Time To Die’ (Best Song Written For Visual Media). La 63ma edizione dei Grammy Awards si terrà il prossimo 14 marzo.

Il prossimo 26 febbraio arriverà su Apple+ il film documentario “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” diretto dal pluripremiato filmmaker R.J. Cutler (il trailer è visibile qui https://youtu.be/sf2EzBQiTr8).

Billie Eilish ha inoltre annunciato la pubblicazione del suo primo libro, una raccolta di foto personali dal titolo BILLIE EILISH che sarà disponibile dall’11 maggio (https://www.billieeilish.com/book).

Rosalia ha passato la maggior parte del 2020 immersa nel processo creativo di scrittura e registrazione del suo atteso nuovo album e ha chiuso il 2020 da protagonista dei Latin Grammy per il secondo anno di seguito, collaborando con Travis Scott, Bad Bunny e the Weeknd e diventando la prima artista di lingua Spagnola ad aver mai ottenuto la cover di Vogue America, fotografata da Annie Leibovitz sul numero di gennaio 2021. Rolling Stone America ha dichiarato che il suo album è il più atteso del 2021.

Billie Eilish è diventata una delle più grandi star internazionali fin dal suo singolo di debutto “Ocean Eyes” nel 2015, continuando da allora a ridefinire il mondo musicale contemporaneo. Il suo album di debutto nel 2019, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, che ha debuttato alla n.1 nella Billboard 200 in America e in altri 17 Paesi, è stato l’album più ascoltato per numero di stream dell’anno. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? è stato scritto, prodotto e registrato da Billie Eiish e dal fratello Finneas nella loro casa d’infanzia a Los Angeles. Billie Eilish è entrata nella Storia della Musica come la più giovane artista a ricevere nomination e a vincere in tutte le principali categorie alla 62° edizione dei Grammy Awards, venendo premiata nelle sezioni Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Vocal Album. Billie Eilish è stata anche la più giovane artista a comporre e registrare una canzone per un film della saga di James Bond con la hit “No Time To Die”.

Rosalía è una delle star internazionali più famose e richieste del momento. Il suo stile unico e la sua capacità vocale fenomenale hanno catturato l’attenzione dei fan e dei media in tutto il mondo fin dall’uscita del suo singolo nel 2018, “Malamente (Cap.1: Augurio)”, estratto dall’album “El Mal Querer”. L’artista fonde in maniera unica e inimitabile gli elementi sonori più classici del Flamenco e della cultura musicale spagnola con i suoni contemporanei dell’R&B, hip-hop, ritmi latino-americani e musica elettronica. Potenti influenze a livello di visual, messaggi sul potere delle donne, moda e coreografie fanno di Rosalía “un genio complicato…El Mar Querer è un capolavoro capace di abbattere le barriere….è come un’onda d’urto, spicca nello scenario globale del pop”. Nei successivi due anni, la popstar ha vinto 1 Grammy Award, diventando anche la prima artista femminile spagnola ad esibirsi alla cerimonia e a ricevere la nomination per Best New Artist. Ha inoltre vinto 8 Grammy Latini, tra cui quello per la categoria Album of the Year e 2 MTV VMA. E’ inoltre apparsa sulle cover di numerosi magazine e ha cantato in festival prestigiosissimi a livello mondiale come il Coachella o il Lollapalooza.