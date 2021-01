Sfera Ebbasta l’album “Famoso” è ancora al N1

Share Facebook

L’album uscito world wide per Island Records, in soli due mesi è stato per sei volte al numero 1 della classifica settimanale Fimi/GfK degli album più venduti e ha già ricevuto nove dischi d’oro e due dischi di platino (per Baby e Bottiglie Privè), oltre che il doppio platino per l’album.

Che FAMOSO potesse rappresentare un caso clamoroso per la musica italiana era pronosticabile ma non per questo scontato; ad oggi nove brani dei tredici contenuti in FAMOSO (la title track è stata pubblicata in seguito) sono stati certificati raggiungendo un risultato con pochissimi precedenti nella nostra musica.

FAMOSO nella sua settimana di uscita è stato il quarto album più ascoltato del mondo su Spotify stazionando per tre settimane nella TOP 50, classifica esclusiva e riservata ai big della musica internazionale. Il video di Baby con J Balvin è stato in tendenza in 14 paesi su Youtube oltre ad essere entrato stabilmente in classifiche nazionali straniere. Sono proprio questi forse i dati più importanti che riflettono quanto FAMOSO sia uno dei rari dischi italiani riusciti realmente a superare i confini del nostro paese; Sfera con FAMOSO sposta un po’ più in alto le possibilità della musica in italiano nel mondo.