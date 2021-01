Erminio Sinni vincitore di The Voice Senior con “E tu davanti a me”

Share Facebook

Twitter

Esce oggi in una nuova versione il brano che ha donato notorietà ad Erminio Sinni ancora prima della schiacciante vittoria a The Voice Senior con quasi il 54% del voto da casa.

E Tu Davanti A Me scritta e composta interamente da Sinni, in questa nuova versione si avvale della produzione di Nicolò Fragile (Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani e molti altri).

Il brano dimostra così di essere un evergreen nato al tramonto di un’estate qualunque e capace di rinascere, di anno in anno, come in questo 2021 dove il malinconico riferimento ai bar chiusi per ferie e la propositiva voglia di ripartire per un’altra stagione assume un significato differente. L’estate della canzone non è (solo) una stagione ma il simbolo di un età/momento felice che può perpetuarsi in ogni momento della nostra vita come dimostra la recente vittoria di Erminio Sinni alla prima edizione del talent elogiato sia dalla critica che dal numerosissimo pubblico che lo ha seguito da casa.

Erminio Sinni, classe 1961, a 12 anni inizia, presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni di Livorno, lo studio del pianoforte e all’età di 18 anni si trasferisce a Roma suonando e cantando nei migliori locali della capitale. Nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo come autore della canzone “Tutti i cuori sensibili” per Stefania La Fauci. Nel 1990 partecipa al Nuovo Cantagiro piazzandosi in quarta posizione e nel 1991 ha il compito di cantare e suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l’ambasciata americana di Roma. Nel 1992 conosce Riccardo Cocciante con cui inizia un rapporto di collaborazione. Nel 1993, prodotto da Cocciante, partecipa al Festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con la canzone “L’amore vero” e aggiudicandosi anche il Premio Volare come migliore musica della manifestazione ed il Premio S.I.L.B. come miglior testo. Contemporaneamente esce l’album “Ossigeno”, nove brani tra cui “E tu davanti a me” con tutte le canzoni scritte interamente da Sinni. Nello stesso anno esce il CD di Riccardo Cocciante dove la canzone di punta è Resta con me pezzo scritto da Sinni e Massimo Bizzarri. Nel 1996 riceve il riconoscimento come miglior cantautore al Premio Mia Martini. Nel 1998 la canzone “L’amore vero” diventa colonna sonora per la telenovela Por amor a vos trasmessa in America Latina da Rete Globo. Dal 2002 al 2006 è il musicista ufficiale della Nazionale di Calcio Italiana a Casa Azzurri. Nel 2006 esce “11.167 km”, il cd che prende il nome dalla distanza che intercorre tra Fiumicino e Buenos Aires dove il cantautore Sinni. Nel 2012 esce “ES” il nuovo cd che contiene 12 brani e che si avvale di collaborazioni internazionali come Xavier Girotto, Flavio Boltro, Enrico Zanisi e un duetto con Massimo Bizzarri. Nel 2020 partecipa a the Voice Senior nella squadra di Loredana Bertè vincendo la manifestazione.