Steve Aoki con il nuovo singolo “Mambo”

Steve Aoki, produttore, DJ e artista due volte nominato ai Grammy, noto per le sue grandi capacità artistiche che lo hanno portato ad essere apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo, inaugura il 2021 con la nuova hit MAMBO, in uscita in digitale oggi, lunedì 1 febbraio, e in radio da venerdì 5 febbraio.

Per lanciare MAMBO, Aoki ha riunito alcune delle più grandi icone della musica internazionale: dal DJ/produttore franco-mauriziano Willy William alla superstar del reggae Sean Paul; dal pluripremiato rapper italiano Sfera Ebbasta al rapper dominicano El Alfa, fino al duo di produttori texani Play-N-Skillz. Un mix esplosivo che spinge la musica oltre i suoi confini.

Parlando del singolo, Steve Aoki dichiara: “Realizzare Mambo è stato uno spasso. Come sempre, trovo che il sound latino sia il parco giochi più divertente in cui giocare! La collaborazione con Willy William, Sean Paul, El Alfa, Play-N-Skillz e Sfera Ebbasta ha davvero dato alla canzone un aspetto internazionale. In un momento così particolare, una canzone come questa è perfetta per dimostrare ai fan che siamo tutti uniti”.

“MAMBO è l’ennesima dimostrazione che l’Italia e la musica in italiano possono arrivare dove non era mai stata ascoltata. Sono molto felice di far parte di questo movimento” – ha aggiunto Sfera.

In MAMBO, Aoki coinvolge il leggendario musicista jazz, cantante e attore Cab Calloway, dimostrando la sua capacità di riunire i migliori talenti valorizzandone ogni aspetto: l’orgogliosa costa americana, le isole tropicali dei Caraibi e gli eclettici continenti europei e africani.

Nel videoclip del singolo, diretto da Helen Ratner (Kanye West, FKA Twigs, ecc.), colori strabilianti si fondono con una grafica all’avanguardia, esaltando e celebrando, attraverso innovative sonorità, le diverse culture: il vero spirito di MAMBO.

BIO

Nel 1996 Steve Aoki fonda la Dim Mak, etichetta discografica di tendenza, azienda di eventi e marchio di abbigliamento che più tardi, nel luglio del 2020, diventerà la nuova Dim Mak En Fuego (DMEF): la casa dell’underground latino globale. L’etichetta promuove musica, immagini, moda e cultura, al fine di scoprire e sviluppare gli artisti del domani.

Con quasi 3 miliardi di stream, Aoki, è un vero visionario. Billboard lo descrive come “uno degli intrattenitori più richiesti al mondo”.

Da solista, Aoki vanta una lodata discografia che include 7 album in studio e collaborazioni con Lil Uzi Vert, Maluma, BTS, Linkin Park, The Chainsmokers, The Bloody Beetroots e tanti altri. Il suo famoso night club ha ospitato superstar internazionali del calibro di Lady Gaga e Travis Scott.

Nel 2012 nasce THE AOKI FOUNDATION, un’associazione che sostiene la ricerca medica con un focus specifico sulla neurologia.

Attraverso il suo documentario Netflix I’ll Sleep When I’m Dead (2016) e il suo libro di memorie BLUE: The Color of Noise (2019), il pluripremiato DJ si racconta in tutte le sue sfaccettature, dimostrando ancora una volta il suo talento che lo ha portato a conquistare i vertici di numerose chart internazionali.