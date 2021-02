La poliedrica Claudym con il singolo “Nightmare”

Share Facebook

La poliedrica CLAUDYM, uno dei talenti emergenti più interessanti del nuovo pop underground, a pochi giorni dall’annuncio della firma con Island Records, esce giovedì 04 febbraio in digitale e da venerdì 05 febbraio in radio con il singolo “Nightmare”.

CLAUDYM dà così il via al suo nuovo percorso. “Nightmare” è una traccia intensa e accattivante che racconta l’inquietudine e la malinconia che si prova per una persona che non si riesce a dimenticare, onnipresente nei propri sogni. Con la sua voce, intensa e vellutata allo stesso tempo, l’artista racconta in modo personale le emozioni controverse di una giovane ragazza che non riesce a lasciarsi completamente alle spalle il passato. Il testo, sincero ed essenziale, si sposa a un sound eterogeneo costituito da sonorità diverse, che spaziano dal pop alla musica elettronica e contribuiscono a creare un’atmosfera ipnotica, alienante e onirica.

«Nightmare racconta in generale l’incertezza continua tra controllo e abbandono. Ho registrato il ritornello una notte proprio nel dormiveglia (che è una perfetta condizione di confusione e lucidità messe insieme), quindi ho pensato di chiudere il cerchio sviluppando questo concetto pure nel testo: il dormiveglia per definizione ma anche visto come stadio di una relazione in cui conscio e subconscio si incontrano».

In questi anni CLAUDYM si è fatta conoscere e apprezzare per il suo talento e la sua poliedricità, grazie ai quali riesce ad abbracciare con maestria molti tipi di arte, dalla musica all’illustrazione, mantenendo uno stile personale e all’avanguardia, che si ritrova in tutti i suoi progetti, discografici e non, con cui sprigiona tutta la sua affascinante ed estroversa personalità. Considerata uno dei talenti emergenti più interessanti del nuovo pop underground, scrive e compone personalmente le sue canzoni, nelle quali affronta tematiche molto intime e personali.

Biografia

Claudia Maccechini, in arte Claudym, è una cantante ed illustratrice milanese classe 1993. Nel 2015 inizia la sua carriera artistica approcciandosi al mondo delle miniature – minuscole illustrazioni del formato di 10-30 mm – e decide di conciliare quest’arte poco diffusa con la cultura di massa, realizzando soggetti legati al mondo pop (da Darth Vader a Freddy Mercury, da Mario Bros alle Jordan 1). In breve, i suoi lavori ottengono grande successo e il suo talento la porta a collaborare con brand come Lavazza, Adidas, AwLab, Vans e Superga.
 Da sempre appassionata di musica, esordisce nel mercato discografico nel 2018 con la pubblicazione del suo primo singolo “One”, inserito nella playlist ufficiale di Spotify “Italians do it better”. A febbraio 2020 pubblica il suo primo pezzo in italiano “La Parte Peggiore di Me”, che la impone all’attenzione dei principali media Italiani, ed entra ufficialmente nella scuderia della Island Records. Attualmente al lavoro sul suo disco d’esordio.