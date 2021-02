La tappa italiana dei Faith No More cancellata

Le richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 marzo 2021 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone, oppure https://help.ticketmaster.it/hc/it/requests/new se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster.

Lo show originariamente previsto il 6 luglio 2020 al Milano Summer Festival non sarà recuperato La tappa italiana dei Faith No More prevista originariamente il 6 luglio 2020 al Milano Summer Festival non potrà essere recuperata ed è stata definitivamente cancellata.

