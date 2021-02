Max Gazzè torna a Sanremo “Il Farmacista”

Share Facebook

Twitter

Max Gazzè torna a Sanremo ironico e tagliente con “Il Farmacista” un brano che nasconde nella sua trascinante struttura musicale una provocazione sopraffina e una sottile denuncia sociale.

La metafora del dialogo con la donna amata maschera un biasimo nei confronti di chi dice di avere la verità in tasca per ogni cosa, che sia un “tormento che attanaglia”, una “magagna” o una semplice imperfezione: “io ho la soluzione!”. E Max se ne fa beffa, mostrando come in un periodo di così grande confusione basta mischiare un po’ di tutto per apparire il risolutore di ogni problema. L’artista porta sul palco del Teatro Ariston uno scioglilingua persuasivo sia dal punto di vista musicale e melodico, che da quello dei contenuti. Mentre la produzione mette al centro la “musica suonata”, sempre attenta e ricercata da brillante musicista e produttore quale è.

Accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Band (?), Gazzè ritorna a Sanremo a distanza di 3 anni dalla sua ultima partecipazione sinfonica con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, ma tutte le sue esibizioni sul palco dell’Ariston hanno lasciato un segno importante grazie ad un mix di estro artistico, testi accurati e sperimentali composizioni musicali.