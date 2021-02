Share Facebook

TURISTI è il nuovo disco di AVINCOLA per Leave Music in distribuzione fisica e digitale Believe. Oltre ai singoli Un rider, Tra poco e Miami a Fregene, conterrà anche GOAL! Il brano in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2021.

AVINCOLA con TURISTI ci trasporta per le vie di una città. Ascoltarlo d’un fiato è come guardare un lungo piano sequenza, le immagini scorrono rapide: la quotidianità, le difficoltà e l’amore vivono in un perfetto alternarsi di luci e sentimenti.

È un disco dove nessun dettaglio viene tralasciato, dove bellezza e sorrisi si uniscono al loro opposto, lasciando a chi lo ascolta l’allegra malinconia di emozioni ricordate e di luoghi già visitati. Un disco che mette in risalto la capacità di AVINCOLA di scrivere frammenti di storie, di catapultarci dentro i sentimenti e vivere quell’esatto momento in cui tutto accade.

“Una valigia sotto il letto. Hai mai pensato di essere un turista?

Tutte le volte che spingi lo sguardo oltre il confine, cerchi un biglietto, un palmo di mano che ti possa accompagnare fuori. Fuori da te. Tutte le volte che passi e non torni. Perso tra palloni, biciclette, riders, cuffiette, gelati, limoni, tangenziali, spiagge, ombrelloni, aperitivi, centri commerciali, specchi, trucchi, occhi e semafori. Turisti fuori stagione che attraversano e si lasciano attraversare: con gli ombrelli aperti sotto il sole e chiusi quando piove.” Avincola

BIO

Avincola è uno dei cantautori più promettenti della scena romana, vincitore di numerosi riconoscimenti, come il Premio Stefano Rosso, Premio Botteghe d’Autore, Premio PIVI Siae (2013) e il Premio MEI Cinema (2013). Il suo percorso si è incrociato con artisti come, Riccardo Sinigallia, Freak Antoni (Skiantos), Paolo Giovenchi e Fiorello.

A soli 21 anni pubblica un Ep di inediti, suscitando fin da subito l’attenzione della critica.

Nel marzo 2013 è ospite del Cinema America dove presenta il suo docufilm “Stefano Rosso – L’ultimo Romano”.

Nel 2014 esce l’album “Così canterò tra vent’anni” e l’anno seguente pubblica “KM28” (Helikonia).

Avincola ha dedicato gli ultimi anni alla ricerca di un nuovo sound, iniziando la collaborazione con l’etichetta Leave Music. A gennaio 2019 esce il singolo “Tra poco” e a dicembre 2019 pubblica il brano “Un Rider”.

A maggio 2020 pubblica il video “Miami a Fregene”, diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente.

Parteciperà a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con il brano Goal! di cui ha scritto testo e musica.