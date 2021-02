Alfaparf Milano collaborazione con Joan Thiele

Share Facebook

Alfaparf Milano mantiene vivo il suo rapporto con il mondo della musica grazie alla collaborazione con la giovane cantautrice italo-colombiana Joan Thiele. Tutte le acconciature relative ai videoclip del nuovo progetto “Atto I- Memoria del Futuro”, saranno infatti interamente pensate e curate dal team Alfaparf Milano.

In “Futuro Wow”, il videoclip che sancisce l’inizio di questo sodalizio, Joan Thiele balla in un cinema vuoto, cantando la leggerezza del futuro. Le cicatrici del tempo sul viso non impediscono ai suoi occhi di sognare e immaginare ciò che verrà.

Per lei, il team Alfaparf Milano, guidato dagli hairstylist Gianni Rando e Daniele Caltagirone, ha realizzato una lunghissima chioma ondulata, che accompagna Joan per di tutto il videoclip. Per questo styling, oltre a delle extension che allungano visibilmente la chioma, sono stati utilizzati i prodotti della linea Style Stories, in particolare lacca Original Hairspray, Thermal Protector, Vintage Powder, Dry Shampoo. Il finish invece è dato da Cristalli Spray Semi di Lino. Alla base di tutti i prodotti della linea Style Stories c’è la Moringa Oleifera, lo speciale ingrediente conosciuto come il “miracle tree per il trattamento di pelle e capelli”, che rende la chioma voluminosa e lucente.

La collaborazione tra Alfaparf Milano e Joan Thiele continuerà nei prossimi mesi con altre acconciature tutte da scoprire.