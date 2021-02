Star, il nuovo brand di intrattenimento generale

Share Facebook

Star porta sul servizio ancora più serie TV pluripremiate, film di successo e Original esclusivi e si unisce ai brand iconici dell’intrattenimento Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic

Disney+ ha aggiunto un sistema di parental control facile da usare per garantire che il servizio rimanga adatto a un pubblico di tutte le età

Disney+, la casa esclusiva dello streaming di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic ha lanciato Star, il suo nuovo brand di intrattenimento generale all’interno dell’app Disney+. Star porta agli abbonati un nuovo mondo di serie TV, film e Original in continua espansione, con 42 serie TV, 249 film e 5 Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio. Ogni mese verranno aggiunti al servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri.

Nuovi titoli esclusivi – Prossimamente su Disney+

Insieme ai titoli disponibili al lancio, sono stati svelati nuovi contenuti esclusivi che arriveranno prossimamente su Star. Con più di 35 serie in prima visione previste per la fine del primo anno, Disney+ continuerà a essere la casa dell’intrattenimento di qualità dagli studi Disney General Entertainment, inclusi Disney Television Studios (ABC Signature e 20th Television), FX Productions e molti altri.

Tre nuovi Original, tra cui l’attesissima serie limitata in 8 episodi GENIUS: ARETHA, che esplora la vita dell’universalmente riconosciuta Regina del Soul, Aretha Franklin, interpretata da Cynthia Erivo, nominata all’Academy Award® 2020 e vincitrice dei Tony®, Emmy® e Grammy® Award; Rebel di Krista Vernoff ispirato alla vita di Erin Brockovich oggi con Katey Sagal e John Corbett; infine la serie drama di successo acclamata dalla critica, Black Narcissus, basata sull’omonimo romanzo del 1939 di Rummer Godden con Gemma Arterton.

La serie comedy tutta al femminile Dollface con Kat Dennings e Shay Mitchell, dai creatori e produttori esecutivi Jordan Weiss e Margot Robbie, sarà disponibile per tutti gli abbonati dal mese di marzo, insieme alla serie sci-fi drama di John Slattery, Next; la serie in quattro episodi girata durante la pandemia, L’amore ai tempi del Corona, con Ava Bellows e Leslie Odom Jr.; i film vincitori dell’Oscar® La Favorita e Grand Budapest Hotel; il nominato agli Academy Award® Copia Originale; Il cigno nero di Darren Aronofsky; e altri film d’azione come Fuori in 60 secondi e Air Force One.

Questi contenuti si aggiungeranno ai titoli già confermati che includono il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley (Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Undoing – Le verità non dette); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) e Elizabeth Berger (This Is Us) e la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty). Anche le serie drama Helstrom, il cui produttore esecutivo è Paul Zbyszewski insieme a Karim Zreik e Jeph Loeb e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker, sono disponibili al lancio.

Inoltre, come parte dell’impegno della Company a ideare, sviluppare e realizzare in Europa nuove produzioni originali, Disney+ offrirà una serie di produzioni originali locali, con un ambizioso catalogo già annunciato in Europa.