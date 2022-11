Michele Bravi e Federica Abbate insieme per Disney

Share

MICHELE BRAVI e FEDERICA ABBATE cantano “ANTIFRAGILI”, brano originale che può essere ascoltato dal pubblico italiano nei titoli di coda del nuovo film Walt Disney Animation Studios “Strange World – Un Mondo Misterioso”, ora nelle sale cinematografiche del nostro Paese.

Il brano è scritto a più mani dagli stessi Federica Abbate e Michele Bravi insieme a Cheope, Alex “Raige” Vella e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione.

“ANTIFRAGILI”, ispirato a “Strange World – Un Mondo Misterioso”, distribuito in Italia da Virgin Records/Universal Music Italia, è disponibile da oggi sulle piattaforme digitali.

“Antifragili è un brano che cerca di tradurre nello spazio di una melodia tutta l’umanità e la tenerezza raccontati nel film Disney Strange World – Un Mondo Misterioso. La canzone riflette sul concetto di antifragilità, anche su ispirazione del filosofo libanese Nicholas Taleb. L’antifragilità è infatti la caratteristica propria degli esseri viventi di rimarginarsi dopo qualsivoglia trauma, nel caso della storia del film in senso umano, familiare e ambientale” – racconta Michele Bravi.

“Scrivere “Antifragili” per il nuovo film Disney “Strange World – Un Mondo Misterioso” è stato bellissimo perché mi ha permesso di tornare ad essere bambina. In questo brano originale abbiamo cercato, con l’aiuto della musica, di raccontare la complessità di una potente capacità esclusiva dei sistemi viventi: l’antifragilità. In Strange World – Un Mondo Misterioso viene esplorata attraverso tre livelli di storytelling: quello ecologico, legato al trauma che sta vivendo il pianeta e che i protagonisti cercano di risolvere e risanare; quello generazionale, ossia la frattura comunicativa tra i personaggi protagonisti che rappresentano tre generazioni a confronto e mostrano come le ambizioni riversate dai padri sui figli possano venire disattese e quello esistenziale, rappresentato dalle difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita, diventando più forte superandole”. – aggiunge Federica Abbate.

“Strange World – Un Mondo Misterioso” segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.

“Strange World – Un Mondo Misterioso” è diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar® “Big Hero 6”, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di “Raya” e “L’ultimo Drago”), e prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar® “Big Hero 6, Rapunzel – L’intreccio della torre”).

MICHELE BRAVI

Michele Bravi, cantautore umbro nato nel 1994 a Città di Castello, inizia a farsi conoscere al grande pubblico nel 2013. Quattro anni più tardi sale per la prima volta sul palco del Teatro Ariston in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, certificato doppio disco di platino, che anticipa l’album “Anime di Carta”, disco d’oro, tra i 10 più venduti del 2017. Michele è stato tra i protagonisti della scena musicale del 2021 che si è aperto con l’uscita de “La Geografia del Buio”, disco d’oro, che ha debuttato #1 nelle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili. Quest’anno ha partecipato alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Inverno dei fiori”, certificato disco d’oro. Concluso il tour primaverile “Live a Teatro”, che ha registrato tutto sold out, è partita la tournée estiva “Zodiaco Tour”. Michele fa parte del cast di “Amanda”, film di Carolina Cavalli presentato alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti Extra”.

FEDERICA ABBATE

Federica Abbate, che ha pubblicato a fine ottobre il suo nuovo singolo “Doppio nodo” feat. Fred De Palma & Emis Killa, è la penna di platino della musica italiana. Dotata anche del cosiddetto “orecchio assoluto”, inizia poco più che ventenne a scrivere per la maggior parte degli artisti pop, rap e urban del nostro Paese, diventando in pochi anni l’autrice più di successo della musica italiana contemporanea. Parallelamente nasce in lei l’esigenza di esprimersi attraverso la sua voce. Il suo percorso come artista poliedrica, in grado non solo di scrivere ma anche di cantare comincia insieme a Marracash con i brani “In Radio” e “Niente canzoni d’amore” (certificati disco di platino). Nel 2016 firma con Carosello Records e pubblica il suo primo EP intitolato “In foto vengo male”. Nel 2019 Alessandra Amoroso la vuole per aprire alcuni live del suo tour. Lo stesso anno arriva seconda a Sanremo Giovani con il brano “Finalmente” aggiudicandosi il premio della critica. Subito dopo annuncia il suo primo tour “Finalmente…in tour” con due live in anteprima a Roma e Milano, sold out in meno di 24h.