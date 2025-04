Da venerdì in radio il nuovo singolo di Federica Abbate

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Esce venerdì 18 aprile “TILT” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di FEDERICA ABBATE, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana. Con questo brano, Federica apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico, segnando un’evoluzione: dopo aver scritto per i più importanti nomi della musica italiana, sceglie oggi di mettere al centro la propria voce e la propria visione, con una rinnovata consapevolezza e autenticità.

“TILT” è un inno alla libertà interiore, ispirato al significato figurato dell’espressione “andare in tilt” – una condizione di confusione mentale, un’interruzione improvvisa come quella di un circuito che subisce un guasto. Nel brano, FEDERICA ABBATE esplora il concetto di non rimanere intrappolati in situazioni che non ci appartengono più, ma che, per paura di interrompere, continuiamo a sostenere. Il “tilt” come atto di liberazione, un’improvvisa scarica emotiva che riconnette all’essenza più vera di sé, dove proprio nel caos nasce la possibilità di rinascere.

«Tilt è un brano che ho scritto per me. Andare in tilt per me significa essere vivi e non costringerci mai a rimanere intrappolati in una forma o in qualcosa che ci spegne e ci impedisce di sentirci liberi – dichiara l’artista – Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà sta nel coraggio di rompere gli schemi, di mandare appunto tutto in tilt, anche a costo di attraversare il “dolore”, che a volte è una condizione necessaria per guarire.»

Ad accompagnare il singolo, una cover grafica densa di simboli che riflettono l’universo artistico di Federica: l’occhio di un piccione, metafora di volatilità e resilienza, che esprime il coraggio e la capacità di elevarsi; un semaforo, un albero e un fiore che rappresentano rispettivamente la città e la campagna, due anime contrastanti ma complementari del mondo di Federica – Milano, dove vive e lavora immersa nell’industria musicale, e la campagna, rifugio personale dove coltiva un legame più intimo con sé stessa e con la musica. Infine, il pianoforte, strumento che l’ha sempre accompagnata e che resta al centro della sua espressione musicale.

Federica Abbate, penna multiplatino della musica italiana, è nata e cresciuta a Milano. Il suo percorso artistico mescola urban e pop, creando sonorità fresche e originali. Ha conquistato il pubblico con la sua scrittura, collaborando con artisti come Elodie, Emma, Fedez, Geolier, Laura Pausini, Irama, Rocco Hunt, Massimo Pericolo e tanti altri. La consacrazione è arrivata nel 2015 con il brano “Roma-Bangkok” di Baby K feat. Giusy Ferreri, risultato il più venduto in Italia in quell’anno (certificato Diamante). Il suo percorso come artista poliedrica comincia nel 2016 insieme a Marracash, partecipando in veste di cantante, con i brani “In radio” e “Niente canzoni d’amore” (certificati entrambi Platino). Dopo essersi affermata come autrice, ha deciso di mettere la sua voce e la sua faccia nei suoi brani, alla ricerca di un contatto più profondo con la musica: nel 2016 firma con l’etichetta discografica Carosello Records e nel 2018 pubblica il suo primo Ep “In foto vengo male”, prodotto da Takagi & Ketra. Nel 2023 pubblica il suo primo album di inediti “Canzoni per gli altri”, un album ricco di feat., tra cui Elisa, AlessandraAmoroso, Franco 126, Francesca Michielin e molti altri artisti di rilievo.

Contemporaneamente inizia una serie di collaborazioni sempre più frequenti come artista anche all’interno di album di colleghi e compare in feat nei progetti di Tedua (2023, La Divina Commedia), Shiva (2022, Milano Demons), Dani Faiv (2023, Ultimo Piano).

Sempre nel 2023 è stata co-autrice di 3 brani in gara al Festival di Sanremo: “Un bel viaggio” degli Articolo 31, “Due” di Elodie e “Supereroi” di Mr. Rain. Nel 2024 è stata premiata ai Billboard Women In Music come Songwriter Of The Year. Nel 2025 è stata co-autrice di 6 brani in gara al Festival di Sanremo: “Febbre” di Clara, “Battito” di Fedez, “Eco” di Joan Thiele, “Fuorilegge” di Rose Villain, “Amarcord” di Sarah Toscano e “Anema e core” di Serena Brancale.

Comunicato Stampa: ON Out Now / Mariarosaria Panico