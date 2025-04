“Caroline” il nuovo singolo dei Mumford & Sons

Share

Dopo la pubblicazione del quinto album in studio dei Mumford & Sons RUSHMERE, uscito il 28 Marzo scorso, sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 11 Aprile il singolo “Caroline”.

Rushmere è il luogo in cui i Mumford & Sons si sono incontrati per la prima volta a Wimbledon. RUSHMERE è l’inizio della prossima fase dei Mumford & Sons e segue un intenso periodo di creatività per il trio.

RUSHMERE è stato prodotto in collaborazione con il produttore Dave Cobb, vincitore di nove GRAMMY, e registrato presso l’RCA Studio A di Nashville, a Savannah, GA, e nel Devon, Regno Unito.

La band sarà in tour per tutto il 2025 e toccherà anche l’Italia per tre appuntamenti indimenticabili all’Arena di Verona, all’Unipol Forum di Assago e all’Unipol Arena di Bologna. Clicca qui per maggiori informazioni.

Attraverso quattro album, i Mumford & Sons hanno accumulato vari riconoscimenti per il loro lavoro, in particolare due BRIT Awards, due GRAMMY Awards (tra cui il prestigioso Album of the Year), molteplici successi in classifica, album multi-platino in tutto il mondo, una serie di esibizioni da headliner nei festival (tra cui Glastonbury) e il tutto esaurito nelle arene tour dopo tour (tra cui i loro più grandi numeri fino ad oggi negli Stati Uniti in conclusione del Delta tour nel 2019). Il suono distintivo dei Mumford & Sons ha da allora influenzato e ispirato artisti recenti che hanno ottenuto un enorme successo. È difficile trovare molti artisti che seguano una traiettoria di carriera simile.

Dopo l’uscita dell’ultimo album, la band ha esplorato le proprie passioni da solista e ha riallacciato i rapporti con amici e collaboratori del passato. Durante un periodo particolarmente prolifico di ispirazione per la scrittura di canzoni, sono tornati alla magia del luogo in cui tutto è iniziato, in un sobborgo di Londra.

I Mumford & Sons sono: Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane.

