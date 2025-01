Tornano dopo sei anni i Mumford & Sons con “Rushmere”

Share

I Mumford & Sons tornano dopo 6 anni con l’annuncio di un nuovo album di inediti dal titolo “RUSHMERE”, disponibile dal prossimo 28 Marzo in fisico e in digitale.



Da oggi è, inoltre, disponibile per la rotazione radiofonica e in streaming sulle piattaforme digitali la title-track “Rushmere”.



Con i precedenti quattro album, la band Inglese ha ricevuto diversi riconoscimenti per il proprio lavoro: da notare i due BRIT Awards, i due GRAMMY (di cui uno per la prestigiosissima categoria Album of the Year), le posizioni raggiunte nelle classifiche di tutto il mondo e i numerosi concerti sold-out in arene e festival.

Comunicato Stampa: Dario Bellone