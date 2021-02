I Lovesick Duo si esibiranno da Casa Sanremo

Share Facebook

Twitter

I Lovesick Duo si esibiranno nella giornata di mercoledì 3 marzo in diretta da Casa Sanremo, per il format “We Have A Dream – Sanremo” condotto da Red Ronnie

L’esibizione dei Lovesick Duo per il format “We Have A Dream – edizione speciale Sanremo” si terrà il 3 marzo 2021 a partire dalle ore 18:00 a Casa Sanremo, presso il Palafiori della città ligure – Sala Mango. In occasione della 71° edizione del Festival della Canzone Italiana Red Ronnie con un comunicato di OptiMagazine afferma: “Il Teatro Ariston sarà senza pubblico. Non accadrà nulla nelle strade o nelle piazze. A parte solo lo show televisivo dall’Ariston rimane Casa Sanremo. Lì ci rifugeremo in una sorta di resistenza con uno scopo: mantenere viva la fiamma di musica, teatro, arte e comunicazione che non sia solo via etere. Sognare e spingere per la riapertura di tutte le attività di cultura, dai teatri ai concerti.”

Sarà possibile seguire la diretta collegandosi su www.casasanremo.it e su un’ampia rete di siti e social network collegata alle manifestazione (Red Ronnie TV, OptiMagazine, Earone, Rockol, Live All e Canale Europa TV).

Con il loro più recente album i Lovesick Duo (Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi), quarto della loro discografia ufficiale hanno ricevuto numerosi apprezzamenti trasversali dalle radio e dalla critica musicale. Supportati dall’ufficio stampa A-Z Press con il radioplay dei primi due singoli estratti, All Over Again e Second Chance hanno raggiunto Italia, Spagna, Francia, Belgio, PaesiBassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Brasile. Sono inoltre candidati per il premio statunitense Western Artists’ Award. In ambito social su Facebook hanno superato i 110.000 followers, la loro pagina YouTube conta oltre 9.000 iscritti al canale, totalizzando oltre 7.000.000 di streaming video.

I Lovesick Duo si dichiarano pronti a lasciare il segno anche in questa occasione, mentre stanno lavorando alla realizzazione del nuovo videoclip di Today’s The Day, terzo singolo estratto da ‘All Over Again’ – disponibile in formato digitale, CD e Vinile 33 giri e 45 giri – e ad altre sorprese per i loro fans, che saranno presto rese note attraverso prossimi comunicati.