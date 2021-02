Blind “Promettimi” feat. Guè Pequeno, Nicola Siciliano

Share Facebook

Reduce dall’esperienza di X FACTOR 2020 e dal successo del singolo “Cuore Nero”, fuori oggi, mercoledì 24 febbraio, “PROMETTIMI” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di BLIND feat. Guè Pequeno e Nicola Siciliano! Il brano è disponibile in streaming e digital download al link https://Blind.lnk.to/promettimi.

“Promettimi” arriva dopo l’EP d’esordio “Cuore Nero”, uscito a coronamento della finale dell’ultima edizione di X Factor, il cui omonimo singolo è stato di recente certificato disco di platino, dopo aver ottenuto l’oro già durante lo svolgimento del programma (dati diffusi da Fimi/GfK Italia) e conquistato il secondo posto della Top 50 Italia di Spotify.

Ora BLIND è pronto a calcare le scene musicali con un brano che farà ballare dal primo ascolto e che vanta la collaborazione di due ospiti d’eccezione: uno dei pesi massimi della scena rap italiana, Guè Pequeno, e un grande talento, di certo tra i migliori esordi Urban del 2020, Nicola Siciliano.

“Promettimi è un pezzo molto importante per me – commenta Blind – perché è il nuovo singolo che lancio dopo aver finito la mia avventura a X Factor. In questo pezzo ci saranno Guè Pequeno e Nicola Siciliano: Guè è uno dei miei artisti preferiti, dopo averlo incontrato a X Factor non mi sarei mai aspettato di lanciare come primo singolo un feat. con lui, e Nicola Siciliano è un fenomeno della scena napoletana, un ragazzo molto giovane che mi piace molto come artista”.

Franco Rujan, in arte Blind, ha 20 anni e vive a Perugia. Vuole riscattare il suo passato attraverso la sua musica. Ha deciso di chiamare il suo progetto Blind perché l’unica cosa che vede davanti a sé è il suo obiettivo di fare musica. Ha partecipato all’edizione di X FACTOR 2020 nella categoria Under Uomini, dove ha colpito da subito giudici e pubblico: su YouTube, la clip della sua audition dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici “Cuore Nero” ha superato le 3 milioni di visualizzazioni. Arrivato in finale, Blind pubblica insieme agli altri finalisti il suo primo EP, dal titolo “Cuore Nero” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020 e ”Hola”, un inedito prodotto da Frankie Watch. L’EP riscuote un grande successo e in particolare l’omonimo singolo conquista la certificazione di disco di platino.