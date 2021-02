Sanremo, dopo la gaffe Fedez e Michielin restano favoriti

Share Facebook

Che sia studiato marketing o una gaffe autentica, il rischio squalifica corso da Fedez, che ha postato sui social uno stralcio del suo brano, non sembra influire sulle sue possibilità di vincere il Festival di Sanremo. Per gli analisti di Planetwin365, lui e Francesca Michielin, che si presentano in coppia con il pezzo “Chiamami per nome”, erano e sono tuttora i favoriti assoluti, a 3,75. Con due punti esatti di svantaggio, a 5,75, seguono i Maneskin (“Zitti e buoni”), a 5,75. In grande ascesa le quotazioni di Colapesce e Dimartino (“Musica leggerissima”), la cui quota, a due cifre fino a qualche giorno fa, è scesa fino a 6,50. Seguono Irama e Willie Peyote a 7,50, Annalisa a 8,00 ed Ermal Meta a 9,50. Migliorata di molto la situazione per Bugo, che con il suo “E invece sì” si ripresenta a un anno dalla “faida” con Morgan: qualche giorno fa era “spacciato” a 51, ora è risalito fino a quota 12.

MF/Agipro