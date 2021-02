Clara esce il singolo “Ammirerò”

Share Facebook

Fuori oggi, venerdì 26 febbraio, AMMIRERÒ (Sony Music Italy), il nuovo singolo della cantautrice urban CLARA, disponibile in streaming e digitale al link https://SMI.lnk.to/ammirero! Prodotto da Kermit, il brano arriva dopo il suo singolo d’esordio “Freak” e l’acclamato featuring in “Io e te” con Nicola Siciliano.

“Ammirerò” unisce pop contemporaneo a influenze urban, ed è un canto di speranza di un futuro migliore: “Ci insegnano da piccoli a vedere il mondo come un luogo magico e sorprendente” – commenta Clara – “un viaggio a Disneyland in cui entri adolescente e ne esci adulto e pieno di rimorsi. Squilibri ed insicurezze tirano fuori la parte più dura di noi stessi per non apparire fragili, per poi dar conto a chi? Ci guardiamo intorno e ciò che avevano detto sarebbe stato magico è in realtà solo finzione, ingiustizia e cupa infelicità. Ma questo viaggio alla scoperta del mondo, seppur deludente finora, non è ancora finito ed il nostro contributo per cambiarne la visione è appena iniziato.”

Da sempre innamorata della musica Clara Soccini aka CLARA, classe 1999, a 18 anni decide di trasferirsi a Milano con la voglia di conoscere meglio il mondo. Il 2020 ha segnato il suo percorso come artista, debuttando sulla scena musicale con un featuring in “Io e Te” di Nicola Siciliano. A dicembre esce il suo primo singolo con Sony Music Italy, “Freak”, dall’anima ribelle e anticonvenzionale con sonorità POP ed R&B.