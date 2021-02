“Un sec” il nuovo singolo di Nerone feat. Nitro e Gemitaiz

“Un sec” si sviluppa su un beat scarno ma quanto mai incisivo di Biggie Paul su cui i tre artisti condensano rime leggere e ironiche condite da metafore e citazioni dissacranti e suggestive. È la dimostrazione di come tre amici diventati popolari coltivando una grande passione in comune (il rap), si divertano a fare musica insieme sputando rime taglienti e irriverenti che spesso strappano il sorriso.

Esce oggi in digitale “Un sec” ( https://backl.ink/144672664 ), il nuovo singolo di Nerone con i featuring di Nitro e Gemitaiz: tre artisti di punta della scena rap ma anche tre amici che, per la prima volta, compaiono nello stesso brano esaltando le rispettive doti tecniche.