The Weeknd seconda data a Milano

A poche settimane dal sold out della prima data in Italia del tour mondiale di The Weeknd, arriva la comunicazione ufficiale che il 31 ottobre 2022 si terrà una nuova tappa dell’After Hours World Tour al Mediolanum Forum di Milano.

Un nuovo appuntamento che permetterà ai numerosi fan dell’artista multi-platino Abel Makkonen Tesfaye di assistere ad uno dei più attesi appuntamenti live del 2022.

L’annuncio arriva qualche settimana dopo la strepitosa esibizione dell’artista canadese al Super Bowl, che ha intrattenuto il pubblico con le sue più grandi hit, tra cui l’iconica “Blinding lights”, regalando al pubblico una performance da brividi.

Venerdì 5 febbraio The Weeknd ha pubblicato il suo secondo album: The Highlights, una raccolta dei suoi brani più importanti, che lo hanno reso uno degli artisti più famosi della scena internazionale.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di martedì 2 marzo, registrandosi gratuitamente su https://www.livenation.it/artist/the-weeknd-tickets

Vendita generale su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com a partire da mercoledì 3 marzo alle 11:00 ora locale.