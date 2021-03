Venerdì uscirà l’album di Paloma Mami

Share Facebook

Twitter

Venerdì 19 marzo uscirà in digitale “SUEÑOS DE DALI” (https://palomamami.lnk.to/SuenosdeDali), l’attesissimo album di debutto della stella nascente PALOMA MAMI, già disponibile in pre-order al seguente link: https://palomamami.lnk.to/SuenosdeDali.

Preordinando il disco saranno già disponibili i brani“Mami”, “Goteo”, “For Ya” e il nuovo singolo “Religiosa” (il cui visual video è visibile al seguente link: https://youtu.be/4cRMn1iecSU).

«Sono a dir poco sopraffatta dall’emozione – afferma l’artista – Questo è il mio primo album e non vedo l’ora di condividerlo con il mondo. Ogni canzone ti porta in un viaggio diverso e so che così tanti si identificheranno con ciascuno di questi momenti e sentimenti che ho espresso attraverso ogni canzone».

Paloma ha iniziato il 2021 con il botto, pubblicando con Major Lazer il video ufficiale della loro hit”QueLoQue” (https://youtu.be/T2mF4_CoS4g). Lo scorso anno ha pubblicato il video di “For Ya”, che ha totalizzato oltre 26 milioni di stream totali (io su Youtube ne vedo 10K), preceduto dal brano “Goteo” che ad oggi conta oltre 46 milioni di stream tra audio e video.

L’artista cilena nata a New York PALOMA MAMI è esplosa sulla scena musicale nel 2018 con il suo singolo “Not Steady”, un brano metà in inglese e metà in spagnolo. La traccia è stata la prima che l’artista abbia mai registrato e le ha permesso di firmare il suo primo importante contratto discografico. In soli 2 anni, Paloma ha totalizzato 1 miliardo di streams, quasi 2 milioni di iscritti al suo canale YouTube, e ha pubblicato vari singoli multiplatino, platino e oro, catturando l’attenzione di alcuni dei più grandi nomi della musica latina tra cui Maluma, J. Balvin, Farruko e tanti altri. Con una voce delicata ma potente, la sua musica mischia latin urban, r&b e trap/soul, creando sonorità innegabilmente uniche.