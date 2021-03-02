Boza il singolo che scala le classifiche “Hecha Pa’ Mi”

LA HIT CHE STA SCALANDO LE CLASSIFICHE E STA FACENDO BALLARE IL MONDO INTERO “HECHA PA’ MI”
Del giovane cantautore panamense BOZA
IN RADIO DA VENERDÍ 5 MARZO
Il brano ha già raggiunto:
200 MILIONI DI STREAM
2 MILIONI DI VIDEO SU TIKTOK
con la #hechapamichallenge che conta 94.1 milioni di visualizzazioni
TOP 10 DELLA CLASSIFICA GLOBALE DI SPOTIFY
TOP 10 DELLA CLASSIFICA ITALIANA DI SPOTIFY
TOP 10 DELLA CLASSIFICA DI VENDITA FIMI/GFK
TOP 20 DELLA CLASSIFICA ITALIANA DI APPLE MUSIC
TOP 30 DELLA CLASSIFICA VIRAL ITALIANA DI SPOTIFY