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Boza il singolo che scala le classifiche “Hecha Pa’ Mi”

Redazione 2 Marzo 2021 Dischi & Novità, In News, Radio Date, Sony-Universal Lascia un commento

LA HIT CHE STA SCALANDO LE CLASSIFICHE E STA FACENDO BALLARE IL MONDO INTERO “HECHA PA’ MI”

Del giovane cantautore panamense BOZA

IN RADIO DA VENERDÍ 5 MARZO

Il brano ha già raggiunto:
200 MILIONI DI STREAM
2 MILIONI DI VIDEO SU TIKTOK
con la #hechapamichallenge che conta 94.1 milioni di visualizzazioni
TOP 10 DELLA CLASSIFICA GLOBALE DI SPOTIFY
TOP 10 DELLA CLASSIFICA ITALIANA DI SPOTIFY
TOP 10 DELLA CLASSIFICA DI VENDITA FIMI/GFK
TOP 20 DELLA CLASSIFICA ITALIANA DI APPLE MUSIC
TOP 30 DELLA CLASSIFICA VIRAL ITALIANA DI SPOTIFY

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