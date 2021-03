Benny Benassi feat. Domino “Sugar”

LOUS AND THE YAKUZA e SFERA EBBASTA uniscono il loro talento in “Je Ne Sais …

Ma Benny Benassi non si ferma mai e il 26 Febbraio pubblica “Sugar”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Domino.

Il successo di “Lovelife” assieme a Jeremy è conclamato a livello internazionale: ha superato 10 milioni di stream su Spotify, ha raggiunto la top 60 dei più suonati dalle radio in vari Paesi (anche in Italia), adesso è stato aggiunto nella playlist di Sirius XM BPM, è Top 10 nella US Dance Airplay Chart e si prevede raggiunga la #1 entro un paio di settimane!