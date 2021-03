Max Gazzè annuncia l’uscita del suo nuovo album

Share Facebook

Twitter

Max Gazzè annuncia la pubblicazione del suo nuovo album di inediti “La matematica dei rami”, in uscita il prossimo 9 aprile e in pre-order da oggi 2 marzo per Virgin Records/Universal Music (https://lnk.to/lamatematicadeirami).

Il disco conterrà anche “Il Farmacista”, il brano in gara in questo 71esimo Festival di Sanremo, e “Del Mondo”, dei CSI, scelto per la serata delle canzoni d’autore e prima cover ad entrare in un disco di Gazzè.

Una sorta di mistery box accompagnerà l’artista nella sua esibizione sul palco del Teatro Ariston. Ogni sera verrà svelato un tassello di questa partecipazione, a partire dalla rivelazione dalla Trifuoperaziona Monstery Band.