Da Sanremo “Santa Marinella” il singolo di Fulminacci

È da oggi disponibile in streaming e digitale, al link https://fulminacci.lnk.to/SantaMarinella, “SANTA MARINELLA” (Maciste Dischi/Artist First), brano con cui Fulminacci è in gara nella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo. Ieri sera l’artista si è esibito sul palco del Teatro Ariston, accompagnato alla direzione d’orchestra dal Maestro Rodrigo D’Erasmo.

“Santa Marinella – racconta Fulminacci – l’ho scritta di getto un paio d’anni fa ispirandomi a un amore che mi è stato raccontato. Forse è proprio per questo che quando la canto o la ascolto mi fa stare così bene, perché le emozioni degli altri sono molto più chiare, molto più facili delle nostre.”

Nella serata sanremese di stasera, dedicata alle Cover, l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston “PENSO POSITIVO”, spalleggiato da due ospiti d’eccezione: Valerio Lundini e Roy Paci.

A tal proposito commenta: “Non posso ancora svelare cosa succederà sul palco ma sono molto felice di poter avere accanto, durante una serata storica per il Festival come quella delle cover, due artisti che rispetto molto. Valerio Lundini è per me uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo e Roy Paci è riuscito a fare la storia della musica italiana senza mai snaturarsi, non potevo chiedere di meglio.”

Il singolo sanremese “Santa Marinella” – prodotto da Tommaso Colliva – sarà contenuto nel secondo album del cantautore, “TANTE CARE COSE”, che uscirà il 12 marzo ed è già disponibile in pre-order fisico (link https://musicfirst.it/artisti/fulminacci-1809).

Questa la tracklist del disco:

Meglio di così Santa Marinella Miss Mondo Africa La grande bugia Un fatto tuo personale Tattica Canguro Forte la banda Giovane da un po’ Le biciclette

Come per i brani già usciti e che entreranno a far parte dell’album, “Un fatto tuo personale” e “Canguro”, anche la cover del disco è stata realizzata – da Mine Studio – con l’intelligenza artificiale attraverso l’utilizzo di software e tools che usano metodi di machine learning conosciuti come “generative adversarial network” (GAN).

Il risultato è inaspettato, sappiamo che il seme è quello del Reale ma quello che ne deriva è qualcosa di ‘altro’. Tutte le immagini generate sono spesso disorientanti perché sembrano così simili a qualcosa di riconoscibile ma, con un secondo sguardo, diventano subito aliene. D’altra parte, che anche i computer facciano sogni, ce l’aveva già detto negli anni Ottanta Philip K. Dick.

Non è esagerato affermare che le canzoni del giovane cantautore siano cariche di una più unica che rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico, rimanendo tuttavia fedelmente legate alla quotidianità più ordinaria e personale. Con la genialità espressiva che lo contraddistingue, Fulminacci infatti riesce sempre a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità.

L’acclamato primo album del cantautore romano, “LA VITA VERAMENTE”, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, ha sin da subito attirato l’attenzione di pubblico e critica, vincendo anche la Targa Tenco nel 2019.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre è uscita la speciale versione LP dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, sin da subito apprezzato da pubblico e critica.