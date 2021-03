“E invece sì”, la canzone di Bugo al Festival di Sanremo

Share Facebook

Da oggi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “E invece sì”, la canzone che BUGO ha portato sul palco dell’Ariston per la 71^ edizione del Festival di Sanremo.

L’omaggio a Lucio Battisti si appoggia su una canzone che rappresenta BUGO in tutte le sue sfaccettature con richiami a personaggi che hanno segnato il suo percorso di artista e uomo: da Celentano, a Ronaldo, fino a Ringo Starr, attraverso l’autocitazione.

Cristian cresci, stai su dritto

La melodia che sposa l’attitudine rock che Bugo si porta addosso, come una seconda pelle dagli esordi, lontani ma sempre attuali, caratterizzano la canzone.

Voglio immaginarmi che anche un dittatore, s’innamora, vomita e poi si commuove

Ma non c’è solo BUGO con le sue doti caratteriali. C’è anche il mondo che circonda lui e noi, e che potrà riconoscersi nel cuore della canzone: a qualsiasi età, in qualsiasi momento, sempre e comunque non si possono lasciare andare i sogni; bisogna tenerli stretti e crederci!

E INVECE SÌ è incluso in BUGATTI CRISTIAN, in uscita venerdì 5 Marzo su etichetta Mescal, distribuito Sony: https://smi.lnk.to/BugattiCristian

Cinque nuove canzoni – E Invece Sì, Meglio, Come Si Fa, Videogame, O Che Cosa – oltre alle nove incluse in Cristian Bugatti.

Nell’album, Meglio vi avvale del feat. dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno affiancato BUGO anche giovedì 4 marzo, durante la serata delle cover, nell’interpretazione di Un’Avventura di Lucio Battisti… e tutto torna!

In contemporanea con l’invio alle radio di E INVECE SÌ verrà pubblicato anche il videoclip, realizzato da Francesco Lagi a Villa dei Quintili, all’interno del Parco archeologico dell’Appia Antica.