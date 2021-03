“Il Mio Corpo vi Seppellirà” arriva su Chili

Da lunedì 8 marzo, in esclusiva sulla piattaforma CHILI, arriva il film “Credo in un …

1860, nel Regno delle Due Sicilie, all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine, in una terra ancora senza legge, quattro bandite chiamate le “Drude” sono alla ricerca della loro personale vendetta. E di sangue ne scorrerà tanto. Spiega il regista: «Il mio corpo vi seppellirà è un titolo ma anche l’urlo di battaglia di R, una donna apparentemente senza identità che viene salvata tra le macerie di un incendio e che progressivamente trasforma in “vendetta” la ricerca del suo passato tragico. La sua piccola odissea alla ricerca della propria identità potrebbe essere una metafora della condizione difficile e caotica del meridione all’alba dell’Unità d’Italia, teatro delle vicende raccontate nel film».