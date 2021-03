Rocco Hunt e Ana Mena primi in classifica in Spagna

ROCCO HUNT e ANA MENA tagliano un nuovo grande traguardo: “A UN PASO DE LA LUNA” (Sony Music Italy) è per la prima volta al n°1 dei brani più trasmessi dalle radio spagnole (dato diffuso da Promousicae)! Un successo enorme per tutta la musica italiana in Spagna, un traguardo che l’Italia non raggiungeva da anni!

Dopo aver conquistato il Triplo Disco di Platino in Spagna (dato diffuso da Promusicae) ed essere stata più volte alla #1 di LOS40, i dati diffusi dall’Airplay spagnolo parlano chiaro: la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena è al vertice della classifica dei brani più trasmessi dalle radio spagnole!

Ma i successi internazionali non finiscono qui! La hit estiva vince il Premios Odeón 2021 (premio dell’industria fonografica spagnola) per la categoria miglior videoclip! Il brano ha ricevuto ben due nomination agli awards spagnoli: nella categoria “mejor videoclip”, di cui è stato vincitore, e in quella “mejor canción pop”.

Quello passato è stato un anno che ha confermato la grande forza di Rocco Hunt, presentandolo anche a un pubblico internazionale che lo ha accolto a braccia aperte, regalandogli grandi traguardi e tante emozioni. “A un Passo dalla Luna” feat. Ana Mena, ha collezionato ben quattro dischi di platino, occupando la prima posizione della Top Singoli Fimi per 9 settimane! Tra gli altri successi internazionali di “A un paso de la luna” c’è anche il disco d’oro conquistato in Svizzera (dove anche il brano “Ti volevo dedicare” è stato certificato oro). Il brano nelle sue due versioni conta oggi un totale di 300 milioni di stream!