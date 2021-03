James Arthur con il suo nuovo singolo “Medicine”

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 19 marzo “MEDICINE”, il nuovo singolo della superstar britannica da più di 1 MILIARDO di stream JAMES ARTHUR.

Il brano, che ha già raggiunto 6 milioni di stream, è autobiografico, ed è stato il primo scritto dal cantautore nella sessione di scrittura del suo nuovo album di prossima uscita.

Il videoclip ufficiale, diretto da Charlie Sarsfield, conta già 3 milioni di visualizzazioni dopo solo pochi giorni dalla pubblicazione su Youtube.

James Arthur ha affermato: “Questa canzone è un’ode alle relazioni alla comunità e alla connessione tra tutti noi, ai poteri curativi e riparatori dell’amore sulle avversità, per questo potrebbe essere la canzone perfetta per la primavera 2021”. L’ultimo anno ha costretto qualsiasi coppia a guardarsi, il mio partner è stato di grande supporto per tutto questo tempo.”

Il cantautore britannico ha recentemente firmato un nuovo contratto con la prestigiosa etichetta Columbia Records Uk, ha venduto più di 30 MILIONI di dischi in tutto il mondo e ha pubblicato finora 3 album di enorme successo, “James Arthur”, Back From The Edge” e “YOU”, e nove singoli tra cui la Hit globale “Say You Won’t Let Go” che ha raggiunto più di 1 MIARDO di stream su Spotify.

James ha recentemente dominato l’airplay radiofonico europeo con la Hit “Lasting Lover” in collaborazione con Sigala. Il brano ha infatti raggiunto la #1 nel Regno Unito, ed è rimasto stabile nella Top60 dell’airplay radiofonico in Italia per diverse settimane.