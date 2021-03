Share Facebook

“MARS” è il nuovo singolo di YUNGBLUD disponibile per la rotazione musicale da venerdì 19 marzo.

Con oltre 12 milioni di stream su Spotify e 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, MARS è contenuto nell’album WEIRD! uscito lo scorso 4 dicembre che ha debuttato al #1 della classifica UK.MARS è una canzone che parla di una donna transessuale che YUNGBLUD conosce durante il Warped Tour nel 2018. “Mi ha raccontato come i suoi genitori erano venuti al concerto con lei e come vedere la nostra comunità li ha aiutati a capire che il suo coming out come trans non era solo una fase: questo è ciò che era veramente “, ricorda. “Mi ha fatto piangere il pensiero che avremmo potuto avere quel tipo di impatto e cambiare la percezione delle persone, semplicemente essendo noi stessi.”

YUNGBLUD, lo scorso 18 febbraio, ha avuto l’onore di cantare la celebre “Life on Mars” di David Bowie durante l’atterraggio del satellite “Perseverance” sul pianeta Marte. Di questa esperienza YUNGBLUD dice: “Cantare la canzone dell’apice di un artista che ha veramente definito tutta la mia esistenza, alla ricerca di un’esistenza extraterrestre, è stato uno dei momenti migliori di tutta la mia vita. Il punk è andato su Marte!”

Nato nello Yorkshire, in Inghilterra, YUNGBLUD (alias Dominic Harrison) è un polistrumentista, ha preso in mano una chitarra all’età di due anni e ha iniziato a scrivere le sue canzoni all’età di 10 anni. L’artista 23enne è noto per esprimere ciò che sente e per dar voce alle maggiori preoccupazioni della sua generazione, usa la sua musica per unire e responsabilizzare i giovani di oggi. YUNGBLUD ha pubblicato due EP “YUNGBLUD” e “21ST Century Liability” ma è grazie alla pubblicazione, nel 2019, dell’EP “The Underrated Youth” che arriva al successo del grande pubblico debuttando nella top 10 della classifica degli album ufficiali del Regno Unito. YUNGBLUD conquista il premio “Best Music Video” agli NME Awards nel febbraio 2020 e il premio “Best Push Artist” agli MTV EMA del 2020. YUNGBLUD ha suonato in alcuni dei più grandi festival del mondo, tra cui “Austin City Limits”, “Life Is Beautiful”, “Lollapalooza”, “Reading and Leeds Festivals” e “Vans Warped Tour”.