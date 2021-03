Gazzelle in anteprima il video di “Un po’ come noi”

È visibile da oggi – in anteprima per 48 ore su RaiPlay al link https://www.raiplay.it/video/2021/03/Nudes-Gazzelle-Un-po-come-noi-cad09d97-ba29-4170-8664-cb0a25224960.html – il videoclip di “Un po’ come noi”, il brano contenuto nel terzo disco di Gazzelle “OK” (Maciste Dischi/Artist First).

Il videoclip, prodotto da Bim Produzione, con la regia del collettivo Bendo, svela le prime immagini della serie TV Nudes, in esclusiva su RaiPlay con l’intero boxset dal 20 aprile.

Il video del singolo “Un po’ come noi” nasce dalla collaborazione artistica tra Bim Produzione, Maciste Dischi Edizioni, Sony Music Publishing (Italy) e Nelida Music, nel comune intento di coinvolgere musicisti appartenenti alla scena indie italiana in linea con il progetto della serie.

Prodotta da Riccardo Russo per Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Laura Luchetti, la serie vede come protagonisti Nicolas Maupas (Mare Fuori), Fotinì Peluso (Romanzo Famigliare, La compagnia del cigno, Cosa sarà) e, per la prima volta sullo schermo, Anna Agio.

“Credo che il nuovo circuito indie della musica italiana sia un riferimento importante per chi fa cultura in questo Paese. Gazzelle e Maciste Dischi sono parte di una rivoluzione nell’industria discografica di qualità e che mi auguro sia da esempio anche per l’industria audiovisiva italiana. Per questo motivo Bim Produzione crede moltissimo in questo tipo di collaborazioni che aiutano a fare sinergie tra pubblici che sono affini per natura. Il sodalizio tra Gazzelle e Nudes è stato facile da realizzare per l’attenzione alla qualità che hanno in comune”.

Riccardo Russo, Bim Produzione

Il videoclip di “Un po’ come noi” è stato girato negli stessi della serie Nudes, a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna.

Nudes – adattamento italiano dell’omonimo teen drama norvegese – è una serie antologica che racconta quel preciso momento di passaggio che accomuna gli adolescenti di ogni epoca e luogo: la linea d’ombra che li accompagna verso l’età adulta. Un momento in cui tutto cambia, da un giorno all’altro e per sempre. La serie racconta quanto sia pericoloso oltrepassare questo confine nel modo sbagliato, affrontando il tema del revenge porn attraverso il punto di vista dei tre giovani protagonisti.

A 24 ore dalla release, tutti i brani di “OK” erano presenti in Top 50 Italia di Spotify, con ben 8 brani in Top 10 e “Destri” e “Coltellata” sono stabili in Top 5. L’album ha totalizzato circa 115 milioni di stream e continua a far parlare di sé, dopo aver conquistato il primo posto nelle classifiche FIMI Top Album e Vinili (dati diffusi da Fimi/Gfk) a una settimana dalla release.