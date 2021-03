Share Facebook

Dopo il successo di Casa Sanremo, venerdì 19 marzo i Lovesick Duo tornano nelle radio con “Today’s The Day”. Saranno presenti nella colonna sonora della serie “Speravo de morì prima” dedicata a Francesco Totti, in onda su Sky.

Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi dei Lovesick Duo, reduci dalla partecipazione a Casa Sanremo, a partire da venerdì 19 marzo sono pronti a tornare nelle radio con “Today’s The Day” e un nuovo videoclip, terzo singolo estratto dal loro ultimo album “All Over Again”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD e Vinile 33 giri e 45 giri.

La musica dei Lovesick Duo sarà presente nella colonna sonora di “Speravo de morì prima”, la serie tv dedicata a Francesco Totti in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now TV proprio da venerdì 19 marzo, diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e The New Life Company.

“Today’s The Day” – dichiarano i Lovesick Duo – “è un brano che racconta di come afferrare l’attimo vivendo intensamente il presente, di come il minimalismo quotidiano possa e debba essere vissuto con profondità – anche nelle relazioni – sia con le persone che si hanno vicino, sia con la persona con cui si ha una relazione d’amore. Il tutto con un messaggio di positività e speranza”.

Il videoclip alterna la ballerina di danza classica e contemporanea, Daniela Virzi, che balla giorno e notte nel contesto urbano della Città di Bologna, mentre i Lovesick Duo suonano e cantano il nuovo singolo all’aria aperta, sui colli bolognesi. Così, Today’s The Day, il cui testo invita a cogliere l’attimo, rappresenta queste atmosfere inedite, quasi surreali – emblema di una nuova quotidianità – dove la danza, l’arte e la musica si riappropriano dei rispettivi ruoli facendo diventare questi spazi aperti il loro nuovo teatro.

I due precedenti singoli dei Lovesick Duo, dopo essere stati trasmessi nelle radio in Italia, con la collaborazione di A-Z Press, hanno raggiunto programmazioni radiofoniche in Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Brasile, aggiudicandosi una candidatura per il premio USA Western Artists’ Award 2021 oltre a numerose lusinghiere recensioni su riviste specializzate italiane ed estere, con una citazione in copertina della prestigiosa rivista statunitense Rock & Blues International.

I Lovesick Duo, sul palco di Casa Sanremo condotto Red Ronnie, oltre a proporre “All Over Again” e “Second Chance” contenuti vinile 45 giri, hanno omaggiato Natalino Otto, pioniere e leggenda dello swing italiano con una versione riarrangiata di “Una Fotografia nella Cornice” e Chuck Berry, padre indiscusso del rock’n’roll, con una personale versione di “Nadine”.

La loro massiccia presenza sui social network li ha fatti conoscere in tutti i continenti. Su Facebook hanno superato i 110.000 followers, la loro pagina YouTube conta oltre 9.000 iscritti al canale, totalizzando oltre 7.000.000 di streaming video, con numeri destinati a salire.