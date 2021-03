Sam Smith il nuovo album Love Goes: Live At Abbey Road Studios

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il vincitore del Grammy, del BRIT, del Golden Globe e dell’Oscar, Sam Smith, esce con il suo nuovo album live, Love Goes: Live At Abbey Road Studios, fuori per POLYDOR / Universal Music.

Il set, dal sapore intimo, è composto da 13 tracce eseguite per la prima ed unica volta all’interno degli Abbey Road Studios londinesi lo scorso novembre 2020, in occasione dell’uscita del terzo album in studio dell’artista dal titolo Love Goes. All’interno il singolo lead del progetto “Diamonds” e brani che nel corso degli ultimi anni hanno accompagnato la carriera di Sam: “Promises (con Calvin Harris)”, “Dancing With A Stranger (con Normani)” e “Too Good At Goodbyes”. Oltre al ri-arrangiamento in chiave acustica di brani inseriti nella tracklist dell’ultimo lavoro, come “Kids Again” e “Love Goes” insieme a Labrinth. Ma non solo, perché il regalo più grande è rappresentato da una nuova interpretazione del celeberrimo singolo “Time After Time”, portato al successo da Cindy Lauper con cui, proprio durante la session negli Abbey Road Studios, l’artista ha avuto modo di chiacchierare.

LOVE GOES: LIVE AT ABBEY ROAD TRACKLISTING

Young* Diamonds Dancing With a Stranger Promises Too Good at Goodbyes Lay Me Down My Oasis (ft. Jade Anouka) Time After Time How Do You Sleep? For The Lover That I Lost Kids Again Love Goes (ft. Labrinth) Stay With Me

*Il brano “Young” è presente solo nel formato vinile dell’album live.