I London Grammar annunciano il singolo “How does it feel”

I LONDON GRAMMAR annunciano il nuovo singolo “HOW DOES IT FEEL”, prodotto insieme a Steve Mac, uno dei producer di maggior successo (Mabel, Chainsmokers, Ed Sheeran, Pink, Rita Ora, Tom Walker, Jess Glynne, Clean Bandit per citarne alcuni).

Presentato in anteprima su BBC Radio 1 nello show di Annie Mac come “Hottest Record”, “HOW DOES IT FEEL” anticipa il nuovo e terzo album in studio della band intitolato “CALIFORNIA SOIL”, in uscita il 16 aprile sotto Ministry Of Sound.

Riguardo al singolo, la cantante Hannah Reid ha dichiarato: “Ho sempre amato la musica pop. Questa canzone è nata come un esperimento ed è finita per essere una delle mie preferite del disco”.

“CALIFORNIA SOIL” conterrà anche i precedenti singoli “Baby It’s You” e “Lose Your Head”, entrambi prodotti insieme a George FitzGerald.

La band britannica, composta dalla cantante Hannah Reid, dal polistrumentista Dan Rothman e dal chitarrista Dot Major, ad oggi ha venduto 3 milioni di copie e 1 milione di biglietti a livello globale. Ha registrato tour sold-out e suonato in festival in tutto il mondo. Da non dimenticare le numerose nomination ai BRITs ed il prestigioso Ivor Novello Award.

I LONDON GRAMMAR, inoltre, vantano diverse collaborazioni nel corso della loro carriera, tra le quali si ricordano Paul Epworth, Flume e Disclosure, nonchè con il brand Dior.