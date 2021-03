Fuori oggi “Cicatrici” l’album d’esordio di Sette Meraviglie

Share Facebook

Dal 19 marzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali CICATRICI, album d’esordio dell’artista romano SETTE MERAVIGLIE, distribuito da Believe.

Questo primo progetto ha da subito conquistato importanti apprezzamenti, entrando nel giorno di pubblicazione nelle playlist New Music Friday e Graffiti Pop di Spotify e in New Music Daily e Super Indie di Apple Music con il brano Trip.

Anticipato dai singoli e videoclip di Ramen, Adesso No, Saturno con il featuring di Sick Luke (già nella playlist Ragazzo Triste di Spotify) e Via da qui, l’atteso progetto dell’artista prende vita dalla sua grande voglia di crescere musicalmente, sperimentando sonorità che viaggiano tra le nostalgiche e sognanti atmosfere anni ‘80, il pop, l’elettronica e l’indie. Lungo i dodici brani che compongono l’album, Sette Meraviglie racconta di amore, assenza, esperienze e vita quotidiana, valorizzando ogni titolo con le collaborazioni di artisti a lui vicini per stima e affinità musicale.

Oltre al già citato Sick Luke troviamo infatti i featuring di Pseudego e Young Kali sulle produzioni di Matteo Montalesi, Maestro Micalich, Swann, Mago del Blocco, Dubaj e Joe Vain.

“Sono tutte piccole cicatrici raccontate in un disco, nel quale ho voluto dare libero sfogo al mio bisogno di sperimentare con la musica. Ci sono tante sonorità, ma anche una scrittura semplice e diretta. Ho lasciato un pezzo del mio cuore dentro questo progetto.” – Sette Meraviglie

TRACKLIST

ADESSO NO (Prod. Matteo Montalesi) OK feat. Pseudego (Prod. Maestro Micalich) INCENSO (Prod. Swann) BUGIE (Prod. Swann) RAMEN (Prod. Matteo Montalesi) SATURNO feat. Sick Luke (Prod. Swann) SAILOR MOON feat. Young Kali (Prod. Mago del Blocco, Dubaj) TRIP (Prod. Joe Vain) VIA DA QUI (Prod. Swann) DIMMI DI SÌ (Prod. Swann) BUIO (Prod. Swann) STAGIONE TRISTE (Outro) (Prod. Maestro Micalich)

BIO

Edoardo Foglia è un cantante romano classe 1992.

Noto come SETTE MERAVIGLIE, ha già collezionato un ottimo numero di ascoltatori su Spotify e il suo nome sta circolando velocemente tra followers e addetti ai lavori.

Il primo progetto solista dell’artista, CICATRICI, pubblicato il 19 marzo 2021 per Believe, è frutto di un cambio di rotta di Sette Meraviglie riguardo il suo stile musicale. Ricco di suoni che riportano ai nostalgici ‘80s e all’indie pop, la sperimentazione diventa parola d’ordine per la sua voglia di evolvere nel fare musica.

C’è molto di diverso rispetto ai suoi inizi nel 2014, quando inizia a fare musica con il collettivo BPR Squad, composto anche da OG Eastbull, Trinidad e Young Kali. Con questa formazione pubblica due album: Castello grigio scuro e Nave pirata, prodotti entrambi da Sick Luke.