Tony Boy ci regala il suo inedito nella notte di Halloween

TONY BOY non ha intenzione di mettere un freno alla sua creatività. In occasione della festa di Halloween l’artista ha deciso di darci un nuovo banger per festeggiare la notte più oscura dell’anno.

Fuori oggi, martedì 31 ottobre, “ROCK’N’ROLL” FEAT. SICK LUKE, un brano dalle atmosfere dark mescolate all’urban che già dal primo ascolto farà tremare tutti. Il brano è prodotto dallo stesso Sick Luke: il producer multiplatino lascia il segno in questa inedita collaborazione con i suoi beat inconfondibili, che lo hanno portato a essere uno dei produttori più richiesti ed acclamati della scena.

Da poco l’artista ha pubblicato “UMILE DELUXE” (https://tonyboy.bio/UmileDeluxe), cinque nuove tracce che mostrano il lato più intimo del rapper padovano. Tony Boy ha già dimostrato di avere un punto di vista unico sulla realtà che lo circonda, ma questa volta ha deciso di scavare ancora più a fondo. Con “Mischiare le carte”, “Guai”, “Ego”, “Dentro la mia testa” e “Triste 178” l’artista ha definito i confini della dimensione di “UMILE”, rendendola ancora più intima e personale.

Luca Barker, in arte Sick Luke, è uno dei più giovani e prolifici producer d’Italia, nato a Londra nel ’94 e cresciuto con il papà Duke Montana, celebre esponente del Truce Klan, tra Los Angeles e Centocelle. Noto per essere il producer ufficiale della Dark Polo Gang, Luke è un vero e proprio enfant prodige apprezzato da artisti internazionali e italiani come Sfera Ebbasta, Ghali, Guè, Mecna, Marracash e Fabri Fibra, che hanno voluto Luke per la produzione dei loro brani. Con il suo primo album “X2”, uscito a gennaio 2022 per Carosello Records (distribuzione Virgin/Universal), il producer multi platino decide di aprire le porte del suo mondo coinvolgendo i migliori nomi della scena pop, urban e rap italiana, creando accoppiate inedite e inaspettate, mixando con estro e innovazione artisti e generi in un disco-manifesto dello stato attuale della musica italiana. “X2” esordisce al 1° posto della classifica di vendite GFK, è stato certificato doppio disco di platino. Sick Luke apre le porte del suo mondo raccontandosi a 360° non solo in musica ma anche a parole, grazie alla pubblicazione del suo primo libro autobiografico “Qui Non Piove Più – storia di un producer” (Cairo Editore) uscito a fine 2022.

Tony Boy

Antonio Hueber, in arte Tony Boy, è un rapper classe ‘99 nato a Padova. Si avvicina al rap nei primi anni di scuola, avviando una collaborazione di lunga data con il producer Wairaki. Sin dai suoi inizi spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e versatilità nel flow, caratteristica che gli permette di muoversi agilmente su diversi generi musicali. I progetti “Going Hard” (2020) e “Going Hard 2” (2021) nonché il featuring insieme ad Artie 5ive nel brano “DEM” di Kid Yugi lo hanno reso uno dei rapper emergenti più caldi della scena. La sua capacità di trasformare il proprio stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali gli ha permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una connessione profonda. Nel 2023 firma per Warner Music Italy pubblicando nei mesi successivi i singoli “Hot”, “Progressi” feat. Vale Pain e “Diretto al top”, che anticipano la release dell’album “Umile” in luglio. Dopo una serie di date in giro per l’Italia quest’estate, a settembre calca il palco del Marrageddon durante la data di Napoli. Il 20 ottobre esce “UMILE DELUXE” con 5 nuovi inediti che vanno ad aggiungersi al suo racconto.

