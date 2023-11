Romina Falconi arriva al Lucca Comics & Games 2023

Share

ROMINA FALCONI, in occasione di Lucca Comics & Games 2023 (1 – 5 novembre, Lucca, LU) porta a Lucca il Centro D’ascolto Rottincuore e presenta in anteprima “ROTTOCALCO Vol. 3” (Freak&Chic), il libro che sviluppa i temi del nuovo brano “MARIA GASOLINA” (Freak&Chic/ADA Music Italia – https://ada.lnk.to/mariagasolina) attraverso scritti firmati dalla stessa cantautrice, da psicologi, giornalisti e illustratori.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, dal 1 al 5 novembre, il Centro D’Ascolto Rottincuore arriva per la prima volta al Lucca Comics & Games (The Citadel – CSM103 – Baluardo S. Paolino – mura lato sud – ingresso gratuito). Si tratta diun format sociale e gratuito ideato da Romina Falconi in cui la cantautrice romana sarà a disposizione, insieme con la psicologa Monia D’Addio (nonché presidente Agedo Novara) per i confessionali e gli approfondimenti di alcuni temi molto importanti come: la dipendenza affettiva, la positività tossica, confini e crepe interiori, l’importanza del consenso, spunti per una lotta intersezionale.

«Il Centro d’Ascolto è un esperimento sociale che ho ideato nel 2018, a seguito di una serie di testimonianze e confidenze che ricevevo via social, nella posta. Ho pensato sarebbe stato bello ricevere quelle confidenze di persona e poter essere utile: trovavo interessante che fosse la cantautrice ad ascoltare, invece che essere ascoltata. Ne è nato un evento bellissimo, un vero e proprio confessionale – afferma Romina Falconi – Grazie al Centro d’Ascolto ho avuto poi l’idea del concept album Rottincuore. Ora ad accompagnarmi a questi confessionali di gruppo, c’è una mia cara amica e psicologa Monia D’Addio. Ho coinvolto gli organizzatori di Lucca Comics & Games, i quali mi hanno messo a disposizione, per i giorni della fiera, una pagoda sulle mura dove portare il Centro d’Ascolto e per me è un onore essere accolta con il format anche in una fiera così importante».

Cover libro Rotocalco Vol.3

“Rottincuore” è il progetto artistico e multidisciplinare di Romina Falconi che unisce la musica, la scrittura, l’illustrazione, l’antropologia e la psicologia per esplorare la complessità della mente umana: una raccolta di personaggi e personalità, un racconto musicale e letterario descritto attraverso le parole dei peccatori, dando voci ai carnefici e alle nostre ombre per mostrarne le sfumature, senza stigmatizzarle, provando ad analizzarne cause scatenanti e sentimenti contrastanti.

Dopo “La Suora”, “Lupo Mannaro”, il terzo personaggio “Rottincuore” è “MARIA GASOLINA”, una ragazza che decide di stare con un uomo facoltoso e molto più grande di lei, senza preoccuparsi delle critiche e dell’opinione altrui. La sua storia introduce gli argomenti di questo nuovo capitolo: gli amori chiacchierati, il diritto all’ozio e il do ut des. Il brano è accompagnato dal video visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=lW7M0Dw3PCw

“ROTTOCALCO Vol. 3” sviluppa il tema del brano attraverso dei testi scritti firmati dalla stessa Romina e si avvale della collaborazione di diversi professionisti come l’antropologa Elena Nesti, le psicologhe Monia D’Addio e Laura Princivalli; l’autore Michele Monina; i giornalisti Caterina Damiano, Pietro Cerniglia e molti altri. Dal punto di vista illustrativo, il Rottocalco contiene le tavole in versione manga di Marco Albiero, dedicate a “Maria Gasolina”, oltre alle opere di Edoardo Del Pero, Ninphetamina, Gabriele Melodia, Befeldo, Disastrarte e Gianmerlo.

Il terzo volume di “Rottocalco” tocca argomenti scottanti, attraverso il pensiero analitico e quello viscerale, senza seguire una regola precisa e senza soccombere alle etichette. La stravaganza di come vengono trattati i temi è la stessa che accompagna l’autrice da tutta una vita. È un peccatore che parla, con la sua ombra in vista, e tutto si compie.

Inoltre, presso il Centro d’Ascolto sarà possibile acquistare in anteprima “ROTTOCALCO Vol. 3” insieme ai due volumi precedenti.

Biografia

Nata a Roma nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi è cantautrice indipendente socia e direttrice artistica di Freak&Chic. Ha all’attivo due album in studio: “Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio” e “Biondologia (L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso)”. Nel 2022 annuncia il nuovo album “Rottincuore” di futura pubblicazione, anticipato dai singoli “La Suora” e “Lupo Mannaro”. Ogni canzone è la descrizione di un’ombra psicologica e viene accompagnato dall’uscita di un meta-libro, il “Rottocalco“, dove vengono sviluppati su carta i temi del brano con scritti di Romina, psicologi, giornalisti e illustratori. Dal 2018 ha creato un Centro D’Ascolto: un luogo attraverso il quale potersi confrontare, con la presenza della psicologa Monia D’Addio. Il centro d’ascolto è un esperimento sociale gratuito e aperto a tutti.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni