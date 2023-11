Sirio l’album di Lazza ottiene ottavo Disco di Platino

Share

A distanza di un anno e mezzo dalla sua pubblicazione, la stella di SIRIO (Island Records) continua a brillare ancora fortissima stagliandosi nel cielo delle leggende della musica italiana. L’album di LAZZA, dopo aver già infranto il record di permanenza alla N.1 della classifica FIMI con 21 settimane al comando, è certificato ottavo Disco di Platino e strappa un nuovo incredibile primato: con i nuovi #FimiAwards di oggi diventa il disco rap più certificato della storia della musica italiana, confermando una volta in più l’ultimo progetto in studio di LAZZA come un album culto del genere in Italia, che in un anno e mezzo si è sempre mantenuto saldamente ai vertici delle classifiche di vendita, macinando al contempo oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali.

Con le certificazioni di oggi -Disco d’Oro 3 pali, Doppio Platino Nessuno e Triplo Platino per Bon Ton– il palmarès dell’artista del roster Me Next raggiunge quota 75 Dischi di Platino e 43 Dischi d’Oro.

Comunicato Stampa: Goigest