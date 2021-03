I Meduza al The Ellen DeGeneres Show

Share Facebook

6 miliardi di streaming globali

26 milioni di ascoltatori mensili su Spotify

317 milioni di views

1 milione di followers su YouTube

128 dischi di platino

14 dischi di diamante

19 dischi d’oro in tutto il mondo

1 Nomination ai Grammy 2020

Vincitori – Music Moves Europe Talent Awards

Vincitori – IDMA Awards Breakthrough Artist

Vincitori – IDMA Awards Best Song for Dance (Piece of Your Heart)

Vincitori – Tomorrowland Top 500 Tracks 2019 (Piece of Your Heart)

Heavy rotation su BBC Radio 1 e sulle principali radio americane, italiane e di tutto il mondo.

Sono le impressionanti cifre che rappresentano il biglietto da visita dei MEDUZA, il trio di producer House Mattia Vitale , Simone Giani, e Luca De Gregorio capaci di imporsi sullo scenario internazionale con un successo senza precedenti.

Questa sera, 22 marzo, i MEDUZA saranno ospiti del celebre The Ellen DeGeneres Show, trasmissione di punta della TV americana nonché talk show tra i più famosi del mondo, amato e seguito in ogni angolo del globo e presenteranno PARADISE, già disco di platino in Irlanda, Brasile, Svizzera e Slovacchia e disco d’oro in Regno Unito, Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Italia, Olanda e Sud Africa.

The Ellen DeGeneres Show è un programma tra i più longevi della TV statunitense (è in onda dal 2003) e ha vinto numerosi premi e quella dei Meduza è la prima partecipazione di un artista italiano .

I MEDUZA sono un caso clamoroso, e attualmente il gruppo italiano di maggior successo nel mondo. Il successo viene centrato al primo colpo nel 2019 con ‘Piece Of Your Heart’, brano dai connotati house ma dall’anima pop, in collaborazione con i Goodboys. Il pezzo viene subito intercettato dai programmatori della BBC che lo inseriscono in rotazione, e il successo cresce di settimana in settimana, fino a diventare un caso planetario, uno dei successi dell’anno e una delle canzoni più suonate in radio, in TV, come nei club e nei festival di tutto il mondo. Ciliegina sulla torta, la candidatura ai Grammy 2020 nella categoria ‘Best Dance Recording’.

Segue la fortunata ‘Lose Control’, di nuovo co-prodotta insieme ai Goodboys splendidamente interpretata dalla voce di Becky Hill, che fa il bis e raggiunge la vetta di tutte le classifiche e dei brani più trasmessi dalle radio, e ad oggi vanta 86 milioni di views su YouTube e quasi 553 milioni di stream su Spotify.

Nel 2021 esce ‘Paradise’, questa volta in collaborazione con Dermot Kennedy, star irlandese da 900 milioni di click su Spotify e recentemente intervistato da The Edge degli U2. È un’altra hit: ‘Paradise’ è tra i brani più programmati dalle radio di tutto il mondo in questa prima parte di 2021, e in pochi mesi conta già 213 milioni di stream su Spotify e 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.

I MEDUZA sono anche una macchina da live capace di macinare date e dj set sui principali palchi mondiali, da Tomorrowland in Belgio all’Amsterdam Dance Event, dall’EDC in Messico alla Amnesia di Milano fino al suggestivo live in streaming dall’Islanda per Selected.

Tre producer che stanno segnando il passo, portando l’Italia al top nel mondo con il suono del futuro.