“Vado e Vengo” con colonna sonora di Marco Lo Russo su Sky

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il Maestro Marco Lo Russo torna al cinema, firmando la colonna sonora del film d’esordio del giovane regista pontino Fabrizio Nardocci “Vado e Vengo” su soggetto di Maurizio Ponzi, che sarà trasmesso su Sky Primafila PREMIERE dal 26 marzo 2021. Protagonista del film è Marco Valerio Montesano affiancato da volti noti del cinema e della Tv, come Antonello Fassaro, Massimiliano Pazzaglia, Anna Ferruzzo, Alice Ferri e Sara Ricci.

Il film prodotto dalla Dalex Film, in collaborazione con Rai Cinema, è ambientato a Roma e narra la storia di Mario (Marco Valerio Montesano) un ragazzo di 21 anni alla ricerca del padre e delle sue radici. L’incontro con lo zio usuraio e con una giovane e bellissima imprenditrice, vittima del cinico zio, lo porteranno a scegliere la strada da percorrere in un continuo andare e venire da un posto all’altro e da un sentimento e l’altro.

Il compositore, arrangiatore e fisarmonicista Marco Lo Russo, che ha prodotto numerose colonne sonore, sempre dalla parte dei giovani, ha avvolto la pellicola con il suo sound, ispirandosi al viaggio interiore dell’accoglienza che ciascuno di noi cerca nella famiglia ed in particolar modo nella figura del padre, capace di dare quell’abbraccio rassicurante di cui ognuno di noi ha bisogno.

Nel film le sonorità spaziano dal pop alla world music, attraverso il jazz, con contaminazioni elettroniche. Non mancano ambientazioni lounge e chill out, in cui la fisarmonica è sempre uno degli elementi protagonisti. Chicca della colonna sonora è il brano interpretato dall’attrice Alice Ferri, in cui il Maestro Lo Russo pone in evidenza sensualità e freschezza della chanson francese. A breve inoltre sarà disponibile su CD la colonna sonora del film pubblicata dall’etichetta discografica Rouge Sound Production per la Marco Lo Russo Music Center APS.

“Non è un’opera autobiografica ma ho voluto dedicare questo mio primo film a mio padre”.

Questo il commento del regista Fabrizio Nardocci sulla sua prima opera cinematografica “Vado e Vengo” a cui il Maestro Marco Lo Russo augura che sia il primo di una lunga serie di successi.

Traile ufficiale del film