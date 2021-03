“Island of my own” il nuovo singolo della Rock Band Americana The Lovepools

Il 27 marzo esce sulle piattaforme streaming e negli store digitali e nelle radio italiane “Island of my own” , il nuovo singolo della Rock Band Americana The Lovepools.

Originari di Los Angeles, città dove vivono e compongono la loro musica, i Lovepools si sono formati nel 2017 grazie all’incontro tra Anthony Shea e Aria Cruz, attuali componenti della Band.

Hanno già pubblicato due EP e un singolo “See You In The Funny Papers”, che è stato inserito nella colonna sonora della 9a Stagione di “Shameless”.

Già conosciuti in Italia per il singolo “White Lies & Palm Trees” , tornano con un brano che evidenzia le loro radici Indie-Rock e si avventura in un paesaggio onirico dai suoni synth-pop. Ispirati da band come “Foster the people” e dagli “Empire of the sun”.

Il loro sound colpisce per il suo essere innovativo nonostante i ripetuti riferimenti agli anni 80 .

Il brano è prodotto da Roofio . Tra gli artisti per cui ha lavorato: J-Ax, Fabri Fibra, Dargen D’Amico, Vacca, One Mic, Mondo Marcio e molti altri.

I The Lovepools sono distribuiti in Italia e in Europa da Sword Music, in licenza esclusiva con Sony Music Entertainment Italy Spa.